Icoana crezurilor parlamentarilor ar trebui să fie adevărul!

Unii parlamentarii români din Transilvania ar trebui să fie în prima linie a interesului pentru adevărul social, pentru apărarea fiinţei româneşti! De la înalta tribună a Parlamentului – cel mai important for legislativ al ţării, cuvântul lor ar trebui să răsune puternic şi să fie auzit de cetăţenii ţării. Aşa am putea urmări demersul politic al aleşilor noştri. Din păcate, despre unii dintre ei, n-auzim mai nimic. Şi când vin acasă nu-i vedem la activităţile importante din judeţ, ferindu-se chiar să fie în mijlocul celor care i-au trimis acolo, nu pe bani mărunţi şi pensii simbolice!

Aşteptăm ca aceşti “aleşii” să nu se îndepărteze de vâltorile politicii, atunci când e vorba de viaţa românilor, să nu dea înapoi de la politica românească, să se “transfere” de la un partid la altul, transfer făcut fără acordul celor care l-am numit acolo! Nici în fotbal nu se poate face! Unii dintre ei spun că-s pregătiţi, că au cultură. Atunci să se retragă şi să facă o singură politică, cea culturală! Eu cred că ar trebui să ducă politica apărării neamului, a demnităţii şi a verticalităţii naţionale în faţa celor care dau cu târnăcopul la subminarea şi slăbirea statului naţional, unitar românesc! Aş vrea ca aleşii să nu accepte, în ruptul capului, compromisul! Altfel, politica românească este o broască râioasă ce nu poate fi înghiţită, aşa că trebuie să ne trezim la realitate! Devenim noi, românii, imparţiali cu toate partidele! Am ţinut şi ţin în continuare, chiar cu condeiul, la verticalitate, fiind vorba despre imaginea mea publică, despre munca de zeci de ani în slujba adevărului, de notorietatea dobândită prin multă trudă şi răbdare dintr-un secol în altul. Am detestat şi o fac şi acum, turismul politic, i-am blamat pe căţărătorii din interes şi pe săritorii dintr-o barcă în alta. Sunt autorul a sute de articole de publicistică, de atitudine educaţională, socială, unele scrise cu documentaţie erudită, într-un limbaj precis, chirurgical, cu putere de înţelegere de la vlădică la opincă! Sunt autorul a peste 50 de volume, realizator de multe emisiuni televizate la valorosul NVTV şi membru al Uniunii Scriitorilor din România, sunt, cred, un om de atitudine, un om patriot căruia i s-a decernat înaltul titlu de Dr. Honoris Causa de către o universitate străină, semn al preţuirii muncii mele timp de 5 ani, în care am făcut să crească prestigiul acestei ţări peste hotarele ei! Am spus aceste lucruri nu pentru a mă lăuda, ci pentru a mă prezenta în faţa dumnevoastră, a cititorilor şi privitorilor la NVTV şi, mai ales, să mă scuz în faţa “aleşilor” pentru faptul că îndrăznesc să mă adresez şi lor, prin intermediul scrisului! Bine că n-am, încă, ocazia s-o fac într-un plen unde să fie şi ei prezenţi! Doamne, dacă ar şti “aleşii” cât de mult aşteaptă lumea de la ei şi… sunt aşteptări deşarte, exact ca promisiunile lor în campanie! Dacă întrebi, selectiv, oamenii pe cine urăsc şi-i dezagrează, răspunsul se îndreaptă, în mare procent, spre ei “aleşii”!

Aşa cum sunt, mă numesc un luptător pe baricada neliniştii, a interesului naţional, fidel credinţei strămoşeşti în Biserica Neamului şi în Bunul Dumnezeu, convins că gazetăria nu-i o meserie pentru fricoşi. Sunt consecvent îndemului lui Nenea Iancu Caragiale: “Cinste şi gramatică”!

Îmi fac cu seriozitate şi partea gazetărească şi “Opiniile de gazetar” sunt sincere întotdeauna, bazându-mă pe faptul că aici nu există cenzură, că nu-ţi bagă nimeni pumnul în gură şi-mi permit, ca orice jurnalist integru, să scriu şi păreri sincere despre cei pe care i-am popularizat în campaniile electorale şi azi ne “conduc” din fotoliile unde se doarme bine, pe un fond auditiv liniştitor, fiind treziţi atunci când se ridică mâna la indicaţiile unui “şef” ajuns acolo tot prin aceleaşi mijloace “secrete”.

Consider că am fost înţeles şi alte cuvinte ar fi de prisos şi-mi exprim gândurile de preţuire faţă de dumneavoastră, făuritorii tuturor bunurilor materiale şi spirituale, cei care, de fapt, formaţi ţara şi “poporul suveran”. V-aş ruga să spuneţi în numele adevărului despre ceea ce sunt “aleşii” şi mai ales despre ceea ce ar trebui să fie “aleşii”! Să spuneţi tuturor că ei, oamenii cărora mă adresez, formează “poporul suveran” despre care atât de laudativ vorbea ÎPS Justinian într-o emisiune televizată la “Glasul Bisericii”. Aşadar, “Icoana crezurilor” aleşilor trebuie să fie adevărul! Altfel, aceştia nu mai au şanse să ocupe fotoliile râvnite de unii patru ani! Unii dintre ei sunt ocupanţi de fotolii de zeci de ani! Au făcut carieră şi sunt “profesionişti”! Mai vedem!

Teodor Curpaş