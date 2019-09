Victorii clare pentru Moftinu Mare și Dara în Liga 5-a

Iată rezultatele înregistrate în week- end în campionatul județean-Liga a 5-a și în campionatul juniorilor din liga a 4-a:

Liga V, Seria A

Etapa 3 (15 septembrie)

Platanul Marna – Olimpia Căuaş 4-2

Gloria Moftinu Mare – Dacia Supur 8-2

Vulturii Santău – Kneho Urziceni 3-2

Olimpia Domăneşti – Termala Dindeşti 1-2

Liga V, Seria B

Etapa 3 (15 septembrie)

Ugocea Porumbeşti – Unirea Bercu 1-3

Prietenia Crucişor – Egri Sasok Agriş 6-2

Recolta Dorolț II (Dara) – Vi.Viile SM 8-2

Codreana Homoroade – AS CS Diferit 3-2

Liga a IV-a, JUNIORI

Seria A

Etapa a 4-a

Voinţa Lazuri – Energia Negreşti 1-6

Dacia Medieşu Aurit – Sportul Botiz 2-4

Venus Dumbrava – Olimpia MCMXXI Satu Mare 2-3

Voinţa Turţ – Turul Micula 2-2

AS Livada – Talna Oraşu Nou 3-2

Seria B

Etapa a 4-a

Voinţa Babţa – Luceafărul Decebal 1-4

Unirea Tăşnad – Voinţa Doba 6-2

Crasna Moftinu Mic – Viitorul Vetiş 1-9

Seria C

Etapa a 5-a

CSM Victoria Carei – Victoria Tiream 6-0

Viitorul Lucăceni – Recolta Sanislău 7-1

AS Căpleni – Frohlich Foieni 3-3

Schamagosch Ciumeşti – Unirea Pişcolt 5-1

Stăruinţa Berveni – Fortuna Căpleni 0-19

AS Ghenci – Schwaben Kalmandi Cămin 1-2