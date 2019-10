CSM Satu Mare-Sepsi, finala din sferturi!

La sediul FRB, a avut loc ieri tragerea la sorți pentru meciurile din cadrul turului secund al Cupei României, feminin, sezonul 2019-2020.

CSM SatuMare pare că a avut ghinion , în sferturi fetele noastre urmând să întâlnească echipa campioană, Sepsi Sfântu Gheorghe.

Este de fapt reeditarea ultimelor două finale de Cupa României, sătmărencele cedând de fiecare dată după meciuri în care arbitrii au pus și ei umărul la succesul covăsnencelor.

Va prezentam mai jos tabloul meciurilor din turul al doilea, cu precizarea ca invingatoarele din aceasta faza vor accede la turneul FINAL 4 al competitiei KO:

Tur – 11.12.2019

CS Municipal Satu Mare – ACS Sepsi Sic Sfantu Gheroghe

CS Municipal Alexandria – invingatoarea din dubla Agronomia vs. BC Sirius Tg. Mures *

CSTBV Olimpia CSU Brasov – FCC Baschet Arad

Universitatea Cluj-Napoca – ACS KSE Targu Secuiesc

Retur – 15.01.2020

ACS Sepsi Sic Sfantu Gheroghe – CS Municipal Satu Mare

invingatoarea din dubla Agronomia vs. BC Sirius Tg. Mures – CS Municipal Alexandria *

FCC Baschet Arad – CSTBV Olimpia CSU Brasov

ACS KSE Targu Secuiesc – Universitatea Cluj-Napoca

Cu siguranță că datele de disputare vor suferi modificări deoarece pe 11 decembrie CSM Satu Mare are programat meciul de Liga Europei Centrale cu Brno,acasă iar pe 15 ianuarie jocul cu Charleroi, tot la Satu Mare.

* Meciul retur din dubla Agronomia Bucuresti vs. BC Sirius Tg. Mures se va disputa in data de 10.11.2019 (in tur, Agronomia s-a impus cu scorul de 60-45)