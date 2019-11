Un nou weekend de succes pentru dansatorii de la Loga Dance School

Loga Dance School a participat sâmbătă 2 Noiembrie 2019 la Cupa Shall We Dance, la Șomcuta Mare. Clubul sătmărean a fost reprezentat de 13 perechi si 3 fete solo la acest concurs, și a obținut la final 18 medalii din care 17 clasări pe podium.

De asemenea de la loga Dance School a mers la la Hungarian Ranking in categoria 16-35 de ani, in localitatea Baja (Ungaria) perechea de …antrenori Vekony Viktor si Loga Hajnalka, care a obtinut locul 13 din 20 de perechi.

La Cupa Shall we dance, Concurs zonal organizat la Somcuta Mare, au participat aproximativ 150 de perechi de dansatori.

Sportivii au concurat in clasele: Solo Fete, Hobby, E, D si Open Basic.

Cel mai bun loc pe podium, Locul 1, l-au obtinut perechile:

Kengye Adam & Illes Tamara – Open Basic Standard 16-35 de ani

Hornyak Daniel & Puscas Iulia – Open Basic Standard 12-15 ani

Toth Krisztian & Mihali Alexandra – D 14-15 ani

Varga Andrei & Pauliuc Rita – D 12-13 ani

Pop Daniel & Mihai Gloria – D Standard 16-35 ani

Pop Daniel & Mihai Gloria – D Latino 16-35 ani

Puscas Eduard & Bacutiu Mak Regina au concurat in trei categorii E, Open Basic Standard si Open Basic Latino 6-11 ani, obtinand in fiecare categorie locul 1

Pe locul 2 s-au clasat perechile:

Hornyak Daniel & Puscas Iulia – Open Basic Latino 12-15 ani

Biro Evelin – Solo Fete Bronz 8-9 ani

Buzila Flavia – Solo Fete 8-9 ani

Pop Daniel & Mihai Gloria – Open Basic Latino 16-35 de ani

Pop Daniel & Mihai Gloria – Open Basic Standard 16-35 de ani

Pe locul 3 s-au clasat perechile:

Toth Krisztian & Mihali Alexandra – Open Basic Latino 12-15 ani

Silaghi Luca & Mihai Lara – Hobby 10-11 ani

Fanea Sofia – Solo Fete Bronz 10-11 ani

Pe locul 5 in finala s-a clasat perechea:

Nagy Dominik & Ilonczai Dora – E 12-15 ani, acest concurs a fost ultimul in clasa E, ei au promovat acum intr-o clasa superioara, in clasa D.

In aceasta weekend mai précis pe 9 Noiembrie, Loga Dance School va participa la concursul ranking, organizat in Turda .

Felicitari sportivilor si antrenorilor pentru rezultatele obtinute!