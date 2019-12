Meci decisiv pentru tricolore!

Romania intalneste Ungaria, vineri, de la 12:00, in meciul decisiv pentru calificarea in grupele principale la Campionatul Mondial, o partida care ii trezeste amintiri negre Cristinei Neagu.

”Impotriva Ungariei mi-am rupt ligamentul anul trecut si chiar sunt curioasa cum va fi senzatia in ziua meciului”, a declarat Cristina Neagu.

Ungaria se califica chiar si la egal, in timp ce Romania are nevoie de victorie pentru a merge in faza urmatoare, dupa ce tricolorele au pierdut cu Spania si Muntenegru.

”Cu siguranta si ele isi doresc la fel de mult ca noi victoria si doresc sa mearga cu cat mai multe puncte in grupa principala”, a mai spus Neagu.

Cristina Neagu a marcat 11 goluri in meciul cu Muntenegru, partida pierduta de Romania la un gol diferenta, dupa ce tricolorele au condus la jumatatea reprizei secunde cu patru goluri (21-17).

S-a terminat 27-26 pentru adversarele noastre din Balcani.

Rezultatele României până acum la Campionatul Mondial din Japonia:

16-31 cu Spania

29-24 cu Senegal

22-20 cu Kazahstan

26-27 cu Muntenegru.

Romania are ca obiectiv clasarea in primele opt, pentru a putea participa la turneul preolimpic pentru calificarea la Tokyo 2020.