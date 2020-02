Invitație la Cupa Județului Satu Mare

Competiția va avea loc între 21-23 februarie 2020 și cuprinde trei turnee:

Turneul A: copii sub 8 ani

Turneul B: copii sub 10 ani

Turneul C: copii sub 16 ani

Organizator: C.S.Voința Satu Mare

Locul de desfășurare: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, Bld. Transilvania nr.3

Turneul A : open general pentru jucători legitimati născuți dupa data de 01.01.2012– se raportează la FIDE şi F.R. Sah. Sistemul de joc: elvetian pe durata a 7 runde, ritmul de joc 2 X 60 minute+15 secunde bonus/mutare începând cu prima mutare.

Programul de joc:

Şedința tehnică si festivitatea de deschidere: 21.02.2020 ora 16.00

Rundele 1-2: 21.02.2020 – incepand cu ora 16,30

Rundele 3-4: 22.02.2020 – incepand cu ora 09.30 Runda 5-ora 15

Rundele 6-7: 23.02.2020 – incepand cu ora 09.30

Taxe de participare: 60 lei

Premii: Se vor acorda cupe, medalii si diplome la primii 3 copii clasati in ordinea clasamentului la urmatoarele categorii (B8 si F8).

Turneul B : open general pentru jucători legitimati născuți dupa data de 01.01.2010– se raportează la FIDE şi F.R. Sah. Sistemul de joc: elvetian pe durata a 7 runde, ritmul de joc 2 X 60 minute+15 secunde bonus/mutare începând cu prima mutare.

Programul de joc:

Şedința tehnică si festivitatea de deschidere: 21.02.2020 ora 16.00

Rundele 1-2: 21.02.2020 – incepand cu ora 16,30

Rundele 3-4: 22.02.2020 – incepand cu ora 09.30 Runda 5-ora 15

Rundele 6-7: 23.02.2020 – incepand cu ora 09.30

Taxe de participare: 60 lei

Premii: Se vor acorda cupe, medalii si diplome la primii 3 copiii clasati in ordinea clasamentului la urmatoarele categorii (B10 si F10).

Turneul C : open general pentru jucători legitimati născuți dupa data de 01.01.2006– se raportează la FIDE şi F.R. Sah. Sistemul de joc: elvetian pe durata a 7 runde, ritmul de joc 2 X 60 minute+15 secunde bonus/mutare începând cu prima mutare.

Programul de joc:

Şedința tehnică si festivitatea de deschidere: 21.02.2020 ora 16.00

Rundele 1-2: 21.02.2020 – incepand cu ora 16,30

Rundele 3-4: 22.02.2020 – incepand cu ora 09.30 Runda 5-ora 15

Rundele 6-7: 23.02.2020 – incepand cu ora 09.30

Taxe de participare: 60 lei

Premii: Se vor acorda cupe, medalii si diplome la primii 3 copii clasati in ordinea clasamentului la urmatoarele categorii (B12, B14, B16 F12 si F14).

Informatii suplimentare: I.O. Muntean Ciprian-Sorin. Inscrierile, rezervarile pentru cazare se fac pe baza de email : ciprimuntean@yahoo.com sau la telefon 0744-868688, pana in data de 20.02.2020.

Pot participa si sportivi din alte judete !

Sportivii care se inscriu in ziua concursului platesc o taxa suplimentara de 20 lei.