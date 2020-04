Anunt mediu

SC Entire Real Estate Solutions SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Decebal, nr.5, Bloc S12A, Sc.2, et.1, ap.26, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/21866/2007, avand cod unic de inregistrare fiscala 22784472, atribuit fiscal RO, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu, pentru obiectivul:”Plan Urbanistic Zonal-Construire magazin Penny Market si Magazin produse din carne si branzeturi, accese auto, trotuare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fatada si in parcare, pilon publicitar luminos, imprejmuire perimetrala, baransamente la utilitati, organizare de santier”, str.Lacramioarelor, nr.26A, 26B, 44 Tasnad.

Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului din Bucuresti, B-dul Decebal, nr.5, Bloc S12A, Sc.2, et.1, ap.26, Sector 3 in zilele de luni-joi intre orele 10-14 si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, si/sau pe pagina de internet http://apmsm.anpm.ro din data de 24.04.2020. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pana la data de 15.05.2020, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro