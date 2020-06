De Sânziene şi în Sătmar s-au deschis cerurile. Un grup de tinere au creat momente magice dedicate unei sărbători speciale

24 iunie este o zi de sărbătoare atât în calendarul creștin, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cât și în cel popular, Sânzienele, sărbătoare care are originile într-un străvechi cult solar.

Termenul de Sânziene este întâlnit în Maramureș, Banat, Bucovina, Oltenia și Transilvania, în timp ce denumirea de Drăgaica se întâlnește în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Regional, sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de: Amuțitul Cucului, Cap de Vară, Împărăteasa, Regina Holdelor, Ziua Soarelui, Sântion de Vară.

Conform unei legende din Maramureș, se crede că în noaptea de Sânziene, o zână frumoasă, cu straie din flori, se scaldă în râu, iar fetele cu status premarital, pentru a fi pure precum apa și frumoase precum florile de sânziene, își fac o cunună din aceste flori și intră în râu zicând: „Sfântă apă curgătoare, spală-mă pentru a fi mândră!”

Potrivit altor legende, în această zi, Sânziana, împreună cu alte zâne și fete frumoase cântă, dansează și zboară peste câmpuri, purtând o mantie din care curge un praf auriu (polenul), apărând culturile de vitregiile naturii și asigurând acestora rod bogat, iar plantele de leac primesc miros și putere de vindecare. Comparativ cu Ielele, care pârjolesc totul pe unde trec, Sânzienele sunt zânele bune care ajută vegetația să prindă rod.

Sânzienele sunt plante cu frunze înguste și flori galbene, parfumate din care fetele își făceau cununi și le aruncau pe acoperișul casei pentru a afla dacă se vor mărita sau nu în acel an. Dacă cununa nu cădea de pe acoperiș, era semn că fata se va căsători până în anul următor de Sânziene. De asemenea, fetele purtau flori de sânziene în păr, în sân și le puneau sub pernă pentru a-și visa ursitul.

Micile flori galbene, numite sânziene, cresc în poieni şi sunt culese de fete, în muzica şi chiuiturile flăcăilor. Se împletesc apoi în formă de cerc pentru fete şi de cruce pentru băieţi. Aceste cununi se pun în casă, pe porţi, la ferestre, pe şuri, pe stupi şi chiar în culturi, în credinţa că ele vor ocroti casa şi gospodăria, vor aduce noroc, sănătate şi belşug.

Fetele îşi aruncă aceste cununi pe un acoperiş, cele care rămân prinse prevestind măritişul apropiat, sau peste vite: dacă nimereşte una tânără, fata se va căsători cu un tânăr, iar dacă i se prinde cununa într-una bătrână, un om în vârstă îi va fi alesul. În unele zone, fetele îşi făceau coroniţe din Sânziene, pe care le lăsau peste noapte în grădini sau în locuri curate. Dacă dimineaţa găseau coroniţele pline de rouă, era semn sigur de măritiş în vara care începea.

De asemenea, dacă poartă flori de sânziene în păr sau la sân, fetele şi femeile măritate vor deveni atrăgătoare şi drăgăstoase. Asemenea ritualuri magice au fost puse în prtactică şi de către un grup de sătmărence care au dorit să sărbătorească Sânzâienele într-un mod mai special.

Anna Alcazar Rios, una dintre iniţiatoarele acestui eveniment magic şi care ne-a pus la dispoziţie şi minunatele fotografii, ne-a declarat:

„De sărbătoarea Sânzienelor ştiu demult; prima oară când am şi serbat-o, a fost în facultate, când, cu două prietene, ne-am îmbrăcat în ii, am impletit coroniţe şi am dansat desculte pe dealul din Mănăştur, Cluj. Nu am mai făcut nimic de Sânziene, până anul trecut, când sărbătoarea a coincis cu inaugurarea studioului meu foto.

Anul acesta am ales o serbare în cerc restrâns. Parcă am fost şi mai “pregătite”. An de an, se pare, învăţăm lucruri noi, pe care le şi punem în practică: am studiat ritualurile străvechi de Sânziene, plantele aromate folosite, incantaţiile şi deochiurile. Am ales două poezii populare legate de această sărbătoare, am cules lămâiță, lavanda, menta, cimbru şi cicoare. Împreuna cu 3 prietene am împletit coroniţe din spice de grâu, am.recitat lângă focul de tabără, iar la miezul nopţii, când “s-au deschis cerurile”, am aruncat plantele aromate în foc înmiresmând aerul, dansând în horă.

La răsăritul soarelui, îmbrăcate în ii, desculte, am cules flori de sânziene şi am împletit coroniţe pe care le-am prins apoi la uşi şi ferestre, pentru belşug, sănătate şi noroc.”

Credințe și supersiții de Sânziene:

– în noaptea de sânziene, fetele se spălau în apa râului pentru a fi frumoase și iubite de feciori;

– în această zi nu se lucrează nimic, iar dacă se nesocotește ziua de Sânziene, vor avea loc furtuni, plantele vor rămâne fără leac și miros, iar oamenii se vor îmbolnăvi;

– în noaptea de Sânziene se spune că animalele stau de vorbă, iar cei care le pândesc pot afla multe din tainele acestora;

– florile de sânziene se pun la icoane, ferestre și uși pentru a proteja casa și pe membrii familiei de necazuri;

– dacă de Sânziene vremea va fi frumoasă, înseamnă că perioada care urmează va fi prielnică pentru secerat și cosit;

Nicolae Ghişan