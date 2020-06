Șeful de cancelarie al Prefecturii Satu Mare, Adrian Cozma, pasibil de închisoare de până la 5 ani

Șeful de cancelarie al prefectului Radu Bud, Adrian Cozma, încearcă să intimideze redacția Gazeta de Nord-Vest printr-o plângere penală inventând un șantaj în care nici el nu crede. Ce este grav că acest politician este și avocat!

Astfel că prin prisma meseriei ar trebui să își dea seama că bate câmpii rău de tot.

Surse din anturajul său ne-au adus la cunoștință că a făcut acest lucru doar ca să ne intimideze și să oprească și alte dezvăluiri despre faptele sale penale și imorale comise!

Ce înseamnă șantaj?

Dacă dați un search pe google Wikipedia sau pe DEX veți găsi următoarea definiție a șantajului: ”Șantajul este fapta de constrângere exercitată asupra cuiva, prin amenințarea cu divulgarea unui secret compromițător sau prin alte mijloace de intimidare, cu scopul de a dobândi în mod incorect un folos, bani sau favoruri pentru sine sau pentru altul.”

Printr-o paranoia de nedescris, Cozma se simte șantajat în următorul fel (cităm de pe site-ul lui de casă, sătmăreanul.ro):

”După emisiune, se susține în plângere, moderatorul emisiunii i-ar fi comunicat interlocutorului Adrian Cozma că a fost contactat de fiul lui Govor, Răzvan, care i-ar fi solicitat moderatorului să-i comunice lui Cozma să-l sune pe Răzvan Govor, ”pentru a discuta despre emisiune”.

Cozma a refuzat. A doua zi, Răzvan Govor însuși l-ar fi apelat telefonic pe avocatul sătmărean, solicitându-i bani pentru ca în Gazeta de Nord-Vest să apară un material despre respectiva emisiune. Adrian Cozma a refuzat, din nou, să cedeze posibilului șantaj instrumentat de Govor.

Noaptea minții! Cozma se simte șantajat de un material în care de el nu scrie nimic rău, ”personajul principal” fiind un deputat din Pro România!

Redăm materialul invocat de Cozma:

Am aflat miercuri seară din emisiunea Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, chiar de la invitatul emisiunii Adrian Cozma, şeful de cancelarie al prefectului, membru PNL şi pare-se posibil candidat al PNL pentru şefia CJ Satu Mare (cel puţin aşa dă el să se înţeleagă sau aşa ar vrea el), că se pregăteşte la nivel local o alianţă anti-UDMR. Din alianţa anti-UDMR ar face parte, după cele spuse în emisiune de Cozma, USR, PLUS, PNL, PMP şi o surpriză! Nimic nou sub soare!

Numai că ne-a mirat că nici nu s-a încheiat înţelegerea la nivel local dintre UDMR şi PNL şi PNL-ul vrea să le-o “tragă” celor din UDMR! Interesantă abordarea având în vedere că UDMR-ul a dat celor de la PNL atât vicepreşedinte la CJ cât şi 2 viceprimari la Municipiu! Mai mult, se confirmă cele aflate de noi, de la surse din PRO România, că PNL încearcă o alianţă anti-UDMR inclusiv cu aripa “deputăţelului mut, Kennedy” din PRO România. Şi auzi tu surpriză! La Primăria Satu Mare ar urma să candideze cel mai “impotent” candidat, însuşi micuţul Kennedy! Clar…s-a întors lumea cu fundul în sus! Cum doamne să te gândeşti la aşa ceva ? Unii chiar nu au simţul penibilului?!?!?

Parcă aş vedea primul primar din istorie care nu vorbeşte, nu face un proiect pentru o hotărâre de Consiliu Local, primul primar care îşi întreabă nevasta cum să facă bugetul şi la cine are voie să dea banii! Primarul care ar da voie Mercedesului Anei să parcheze după cum o taie capul! Primul primar care şi-a luat doctoratul în Moldova înainte să termine facultatea şi liceul în România! Noroc că aşa ceva nu se va întâmpla niciodată! Dar uite că s-a făcut o nouă alianţă la nivel judeţean pentru viitoarele alegeri locale între PNL, USR, PLUS, PMP şi o parte a PRO România!

De aici ne-a inspirat şi titlul bursei de azi “La vremuri noi, alianţe noi! Unele cu oameni, altele cu boi!”.

Ce înseamnă paranoia?

Punem definiția cuvântului paranoia nu ca să insultăm inteligența cititorilor, ci ca să se înțeleagă exact care este motivul acestei invenții aberante! Conform DEX: paranoia sfi [ At: ENC. ROM. / E: fr paranoia] 1Nume generic pentru un grup de boli psihice cronice care se manifestă prin lipsă de logică în gândire, prin idei fixe, prin susceptibilitate, prin orgoliu exagerat, prin mania persecuției, prin halucinații etc. 2 Boală care face parte din acest grup.

Avocații redacției vor lua toate măsurile care se impun împotriva

acestui personaj

În urma acțiunilor șefului de cancelarie al prefectului, Adrian Cozma, avocații Gazetei de Nord-Vest vor lua toate măsurile legale care se impun având în vedere denunțul calomnios făcut!

Ce este denunțul calomnios și cum este el pedepsit conform noului cod penal!

În Art.259 din noul Cod Penal “Denunțarea calomnioasă “ Învinuirea mincinoasă făcută prin denunț sau plângere, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o anume persoană, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Dacă cel care a săvârșit fapta declară mai înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana în contra căreia s-a făcut denunțul sau plângerea, ori împotriva căreia s-au produs probele, că denunțul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 76.