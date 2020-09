Olimpia joacă azi în Cupa României!

Ediția 2020-2021 a Cupei României pornește azi la drum. Pe lista echipelor ce au fost repartizate de FRF în primul tur se află și Olimpia Satu Mare, echipă desemnată în vară de AJF Satu Mare ca reprezentantă a județului.

Echipa suporterilor Olimpiei e la a doua participare în Cupa României după ce anul trecut a trecut la masa verde de SCM Zalău și apoi a cedat acasă cu CS Sânmartin.

Acum galben-albaștrii au fost nevoiți să respecte toate protocoalele medicale legate de pandemia covid 19 și au efectuat duminică testele PCR pentru a putea evolua azi împotriva celor de la CSM Sighetu Marmației.

Partida se va juca pe terenul de la Dorolț, teoretic fără spectatori…Practic însă în jurul gardului, de pe câmp s-ar putea să vedem iubitori ai fotbalului dornici să vadă un meci de cupă.

Nelu Donca: Ne dorim mult să ne calificăm în turul următor!”

”Ne dorim mult o calificare în turul doi. Am avea apoi o șansă și în faza a doua căci ar trebui să întâlnim Sportul Șimleu sau FC Zalău. Suntem pregătiți pentru meci , păcat că nu putem avea și suporterii alături” ne a spus antrenorul Nelu Donca.

Acesta a amintit că în această vară echipa s-a întărit cu câțiva jucători cu experiență. E vorba de portarul Marius Coman de la Micula, de frații Petre și Gabriel Costea ce au venit acasă din Ungaria . De asemenea Adrian Jula și George Lăpușan s-au întors și ei la Satu Mare și au revenit la Olimpia.

La capitolul plecări îi trecem pe Gabriel Caba care a ajuns la Șimleu în Liga a 3-a, Răzvan Vonet, George Filimon și Marius Duca, jucători ce au ales Recolta Dorolț.

” Am avut un amical la Progresul Șomcuta, campioana din Maramureș, pierdut cu 3-1. Dar am condus cu 1-0 și apoi la 1-1 am făcut mai multe schimbări și Șomcuta s-a impus cu 3-1 în ultimele două minute. Sighetul are o echipă puternică la acest nivel și știu că și-au dorit mult promovarea în liga a 3-a. Din păcate pentru ei au pierdut finala cu Șomcuta la penalty-uri” ne-a mai spus antrenorul Nelu Donca.

Bilete virtuale!

”După cum probabil știți, din cauza restricțiilor impuse de condițiile sanitare din țară, meciul, care se va disputa la Dorolț, va fi unul fără spectatori în tribune. Asta nu înseamnă că nu putem susține clubul in încercarea de a merge mai departe. Achiziționănd un bilet virtual, practic o donație de 10 lei, puteți susține echipa #GalbenAlbaștrilor.

Cei care cumpără bilete, vor participa la o tombolă care are 3 premii ce constă într-o eșarfă „Povestea continuă”.

Vă așteptăm alături de noi!” este anunțul transmis de conducerea Olimpiei.

Cristian Stan