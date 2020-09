Liviu Pop: “Am votat pentru schimbare și pentru dezvoltarea normală a județului nostru.”

Liviu Pop, candidatul PMP la funcția de președinte al Consiliului Judetean Satu Mare a votat azi de dimineata in comuna Vama. Acesta a declarat in exclusivitate pentru Gazeta de Nord Vest: “Am votat pentru schimbarea, pentru dezvoltarea judetului, pentru investitii in infrastructura, canal, apa, pentru promovarea turismului judetean, pentru reluarea proiectului Luna Ses, pentru o infrastructura de nivel european, pentru sustinerea agriculturii romanesti, pentru atragerea de fonduri europene, pentru construirea unui stadion modern in municipiu pentru locuri de munca bine platite si pentru digitalizarea institutiilor publice.”