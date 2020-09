Pariuri sportive / Catrinel Raț  știe fotbal!

Fostul președinte de la Olimpia a pariat pe victoria cu 3-2 a României în Austria

Chiar dacă s-a retras din lumea fotbalului, fostul președinte de la Olimpia, Catrinel Raț demonstrează că are fler și se pricepe încă la acest fenomen…

O demonstrează biletul câștigător pariat luni pe meciul Austria –România din Liga Națiunilor.

”Joc sume mici, nu mă arunc la bani mulți . Și aici am pus 13 lei pe scor corect, 3-2 pentru România.Și am câștigat 1142. Nu e o întâmplare căci am mai avut și vineri un bilet în care am pus 3-1 pentru România la tineret în Finlanda doar că am mai adăugat și România-Irlanda de Nord , 2-1 …Dacă intra una dintre mingile ce au lovit bara și vineri câștigam” ne-a mărturisit Catrinel Raț care nu e la prima ispravă la pariuri.

România s-a impus surprinzător luni seara la Klagenfurt în meciul cu Austria, scor 3-2 .