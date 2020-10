A fost vernisată expoziţia de fotografie a Artiștilor Fotografi China Photo Network Online, la Castelul din Carei⁩

Vineri, 02 octombrie 2020, de la ora 14.00, în Sala Cavalerilor a Castelului Károlyi din municipiul Carei a avut loc vernisajul

expoziţiei de fotografie a Artiștilor Fotografi China Photo Network Online (CPNO) din Zhuhai: MA Kang, CHEN Weilu, WU Yi și ZHU Qing.

Evenimentul a fost deschis şi moderat de Adrian Ştefănuţi, referent în cadrul Centrului de promovare a turismului cultural “Gróf

Károlyi”, după care au luat cuvântul Bogdan Georgescu, directorul Direcţiei de Cultură a municipiului Carei, dr. Hágó Attila Nándor,

preşedinte al Clubului Foto ”Vasile Vénig László” din Carei, Varga Erzsébet Mandy, membru operațional al Asociației Internaționale “Euro Foto Art” din Oradea şi Bikfalvi Zsolt,vicepreşedinte al al Clubului Foto ”Vasile Vénig László” din Carei.

Expoziţia se găseşte în galeria de arte vizuale de la etajul Castelului Károlyi şi va fi deschisă publicului până la data de 01 noiembrie 2020.

Manifestarea s-a desfăşurat sub auspiciile Federației Internaționale de Artă Fotografică (recunoscută de UNESCO) în parteneriat cu China Photo Network Online din Zhuhai (China) și Organizațiile Partenere ale Asociației din România, sub patronajul

Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, Festivalul Fotografiei Chineze în România. Ediția a VIII-a a Festivalului este

dedicată Aniversării a 71 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-chineze, respectiv Zilei Naționale a Chinei

cuprinde peste 15 expoziții și Proiecte fotografice digitale alcătuite din creațiile artiștilor fotografi din China.

În cadrul expoziției artistul fotograf MA Kang prezintă fotografii abstracte de mare valoare artistică grupate sub genericul ”Uncertain Times The suburbs of the old capital 2010”. Președintele CPNO CHEN

Weilu, prezință o fațadă neobișnuită a renumitei Regiuni deosebite ale Chinei: Tibet. Artistul fotograf ZHU Qing este prezent în expoziție cu un ciclu de peisaje abstracte realizate cu mare măiestrie

artistică și un ciclu despre portul din Zhuhai, ambele realizate în alb-negru.

Momentele muzicale ale vernisajului au fost oferite de reprezentantul formației ”Duo Varadiensis” din Oradea, după aranjamente pentru violă solo a artistului Thurzó Sándor József, care a interpretat mai multe piese din repertoriul muzicii clasice chinezești.

În cadrul ediției a VIII-a a Festivalul Fotografiei Chineze în România dedicat Aniversării a 71 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-chineze, respectiv Zilei Naționale a Chinei va

cuprinde vernisarea a peste 13 expoziții și Proiecții digitale ale artiștilor fotografi Chinezi, care urmează să aibă loc în orașele:Arad, Baia Mare, Cluj Napoca, Gura Humorului, Miercurea Ciuc, Oradea,

Slatina (Olt) și Râmnicu Vâlcea.

Festivitatea de închidere a ediției a VIII-a a Festivalului Fotografiei Chineze va avea loc în data de 30 octombrie 2020, la

Muzeului Orașului Oradea-Complex Cultural. La acest eveniment a fost

invitat să participe Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Populare Chineze în România, Excelența sa doamna Sa Jiang

Yu, respectiv președintele Asociației Internaționale ”Euro Foto

Art”, artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP , în calitate de director

al Festivalului.