Cum te poți implica direct în „Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării”

Poluarea este cea mai mare cauză de mediu a multiplelor boli psihice și fizice și a deceselor premature, în special în rândul copiilor, al persoanelor cu anumite afecțiuni medicale și al persoanelor în vârstă. Oamenii care locuiesc în zone mai defavorizate trăiesc adesea aproape de locuri contaminate sau în zone în care există un flux foarte mare de trafic.

Pe lângă afectarea sănătății oamenilor, poluarea este, de asemenea, unul dintre principalele motive pentru pierderea biodiversității, reduce capacitatea ecosistemelor de a furniza servicii precum sechestrarea și decontaminarea carbonului.

Potrivit unui raport recent al SEE privind sănătatea și mediul, în UE, în fiecare an peste 400.000 de decese premature (inclusiv din cauza cancerelor) sunt atribuite poluării aerului înconjurător și 48.000 de cazuri de boli cardiace ischemice, precum și 6,5 milioane de cazuri de infecții cronice tulburări de somn la zgomot, alături de alte boli atribuite ambelor. Pilon principal al „Pactului verde european”, strategia privind reducerea la zero a poluării se va baza pe inițiative în domeniul energiei, al industriei, al mobilității, al agriculturii, al biodiversității și al climei.

Consultarea se succedă publicării recente a foii de parcurs care prezintă planurile UE de readucere la zero a poluării prin îmbunătățirea prevenirii, a remedierii, a monitorizării și a raportării cu privire la poluare, precum și prin sprijinirea integrării acestui obiectiv în toate politicile și instrumentele de investiții. Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării va fi următorul pas important de punere în aplicare a strategiei de reducere la zero a poluării, după recenta publicare a strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice

Foaia de parcurs pentru Planul de acțiune zero poluare a trasat următoarele domenii cheie care urmează să fie explorate:

-consolidarea punerii în aplicare și aplicarea modului în care autoritățile publice, întreprinderile și cetățenii pot utiliza mai eficient normele UE privind poluarea;

– îmbunătățirea legislației referitoare la sănătate și mediu;

– monitorizarea și guvernarea politicilor de prevenire și reducere a poluării – cum poate fi consolidată atât la nivelul UE, cât și la nivel internațional;

– schimbări sociale – explorarea mijloacelor, inclusiv soluții digitale, pentru a stimula trecerea la soluții mai durabile în societatea noastră

Consultarea privind Planul de acțiune „Zero Pollution” este deschisă timp de 13 săptămâni până la 12 februarie. Ideile vor fi luate în considerare pentru dezvoltarea ulterioară și ajustarea finală a inițiativei.