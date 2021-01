Adela Vass: “Sportul face parte din mine!”

Cum te-ai descrie in cateva cuvinte?

Sunt mama , iubita ,fericită, prietenă, ador sportul și sunt innebunită după animăluțe. Sunt sigură că in fiecare perioadă a vieții noastre am alege alte cuvinte care să ne descrie ,acum asta e Adela.

Sportul a fost, este si va fi important pentru tine. De cand esti atat de buna prietena cu sportul?

Sportul nu este doar prietenul meu cel mai fidel, ci face parte din mine.Practic sport de 26 de ani, iar de 20 de ani sunt instructor cu acte in regulă.

Ai trecut prin mai multe tipuri de sport.Poveste-ne putin despre fiecare .

Da, așa este, 12 ani am predat antrenamente de Tae-Bo, a fost o perioadă magică, apoi am continuat cu Rebound, Pilates si Kangoo Jumps, timp de 5 ani. Acum XBody, în februarie se fac trei ani .Trei ani tare dragi mie.Fiecare etapă a avut farmecul ei.

Care ti-a placut cel mai mult,care ti s-a potrivit cel mai bine?

Nu pot alege, Tae Bo a fost cea mai lungă perioadă, e un fel de copilaș al meu.Perioada Kangoo Jumps a fost plină de energie și de eliberare a endorfinelor, drept urmare fericire. Acum XBody e locul in care mă simt acasă. E locul meu drag unde mă pot concentra pe fiecare antrenament si clienta in parte. Aici rezultatele sunt cele mai uimitoare, tocmai pentru ca timpul imi permite sa urmaresc fiecare evoluție si fiecare antrenament in parte.

Arati foarte bine. In afara de sport, ce altceva mai faci pentru a arata asa?

Sport , sport, sport.Incerc sa am un echilibru permanent in alimentație și să acord mare atenție odihnei. Toate trei fac un întreg. Prefer mersul pe bicicleta decât cu mașina, plimbările pe jos in natura, somnul , fac lucruri care imi fac bine sufletului. Sunt foarte atentă cu grija pentru tenul meu…hidratarea e cheia.

Ce pasiuni mai ai, si cat des te ocupi de ele?

Sa ne punem bicicletele pe mașină, să alegem un traseu cu mulți km si sa admir priveliștile uimitoare de pe bicicleta. Vacanțele oriunde ar fi ele ne încarcă pozitiv. Happy câinele meu, marea mea pasiune. Ador să petrec timp cu el si ne plac plimbarile la nebunie.

Cum a fost anul 2020 pentru tine?

Anul 2020 a fost un an cu foarte multă liniște pentru mine.Am făcut lucruri care intr-un an normal nu cred că aș fi avut timp să le fac.Am grădinărit, am restaurat diferite obiecte vechi, am citit, am facut sport, am gătit,am stat mai mult cu ai mei și a fost tare frumos.

Ce ti s-a parut cel mai greu in pandemie?

Cel mai greu a fost să nu putem urca in mașină și să ne oprim doar acolo unde ne-ar fi indemnat sufletul. Dar recuperăm anul acesta sigur.

De ce iti este cel mai dor sa faci, dupa ce va trece toata nebunia?

Exact ce am raspuns mai sus.Deja visam la asta.

Poveste-ne o amintire draga din copilarie.

Dindești e satul copilăriei mele fericite. Mămuca face parte din copilăria mea fericită. Verile si iernile trăite în căsuța ei. Poveștile de seara cu ea.Mirosul pâinii făcute de ea. Patul cu saltea din paie și dricarul imens si călduros. Grădina din fața casei modeste si mirosul florilor seara. Tărnațul pe care ne petreceam serile. Ea, Mămuca e copilăria mea fericită.

Cel mai mare vis al tau.

Nu am să dau voie să fie doar un vis. Lucrez zilnic la visul meu.Poate pentru multi nu e nu stiu ce, visul meu e să fiu căt mai mult timp fericită. E cel mai important lucru in viata. Indiferent de perioada prin care treci să nu uiți să faci lucruri care te fac fericit. De retinut e că lucrurile astea nu trebuie sa fie complicate.

Raluca Jofi