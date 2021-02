Rubrica interviurilor cu personaje marcante din istoria Olimpiei continuă, iar astăzi stăm de vorbă cu Sergiu Radu, un fost atacant al Olimpiei și parte importantă din lotul care a promovat Olimpia pentru ultima dată în Liga 1. În acest inverviu aflați ce înseamnă Olimpia pentru Sergiu Radu, cum a fost primul său contact cu orașul Satu Mare, care e secretul unei cariere de succes în Bundesliga și cu ce se ocupă după ce și-a agățat ghetele în cui și a încheiat cariera de fotbalist.

– Salut, Sergiu ! Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să le răspunzi suporterilor la câteva întrebări legate de Olimpia și de perioada petrecută de tine în Satu Mare.

– Salut, mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că lumea își mai aduce aminte de mine și de munca depusă de mine în tricoul Olimpiei.

– Pentru început, aș vrea să ne spui ceva despre tine. Unde locuiești acum și cu ce te ocupi acum că ai agățat ghetele în cui după o carieră de succes.

– În momentul acesta locuiesc în Spania la Marbella, m-am mutat acum 2 ani, după ce am locuit în Germania 15 ani de zile. Ne-am mutat aici deoarece clima este una prielnică nouă și am vrut să le ofer tot ce este mai bun familiei și copiilor mei. Pe plan profesional, nu mai sunt implicat în fotbal, ultima experiență a fost pentru naționala României U17 acum 3 ani ca antrenor secund și am mai avut o grupă de copii în Germania. Acum mă ocup de creșterea copiilor care sunt și ei sportivi la rândul lor, băiatul joacă fotbal la echipa locală din Marbella, iar fetița joacă tenis la un nivel destul de ridicat.

– Nu știu dacă știi, dar noi în Satu Mare încă ne mândrim că un jucător care a evoluat în tricoul Olimpiei a reușit să aibe o carieră de succes în Germania. Ne poți spune care este rețeta succesului ?

– Mă bucur mult de tot că încă sătmărenii își amintesc de mine. Rețeta succesului este multă muncă și seriozitate. Trebuie să ai un caracter puternic să nu cedezi în momentele grele deoarece în acest sport ai și multe decepții nu doar succese. Fiecare jucător are calități diferite, iar fotbalul se joacă în echipă, de aceea pe lângă calitățile enumerate mai sus, trebuie să ai și puțin noroc să fii înzestrat cu aceste calități.

– Ne poți spune care e povestea ta? Cum au fost primii pași în fotbal și cum ai ajuns tocmai la Satu Mare ?

– Primii pași au fost făcuți la fel ca a tuturor copiilor: în curtea școlii, în spatele blocului sau pe stradă. Apoi într-un cadru organizat am mers cu părinții la piticii de la Chimia Râmnicu Vâlcea unde l-am avut antrenor pe Mircea Savu și am avut noroc să avem o grupă de copii foarte bună cu care am reușit să câștigăm campionatul național. Din acea echipă a mai făcut parte și Iulian Roșoagă cu care am jucat mai târziu la Olimpia Satu Mare și au mai fost și alți copii foarte talentați. Apoi la 18 ani am plecat la Oradea pentru a studia la facultatea de educație fizică si sport și am jucat la echipa lui Marcel Pușcaș, Viitorul Oradea cu care am reușit să promovăm în liga a 3-a și de aici după un sezon foarte bun am fost transferat la Jiul Petroșani care evolua în prima ligă, iar de acolo am plecat la Olimpia Satu Mare în octombrie după ce la Petroșani au început să apară problemele financiare.

– Acum aș vrea să ne îndreptăm cu subiectul spre Olimpia. Ce sentimente te încearcă când auzi de Olimpia Satu Mare ?

– Pentru mine Olimpia Satu Mare a fost rampa de lansare, a fost prima echipă care ma ajutat să ajung în fotbalul mare. Am reușit un sezon foarte bun când am promovat și am reușit să atragem multe priviri cu jocul nostru și în acel an am reușit să fiu transferat la Rapid București unde am câștigat campionatul, de aceea Olimpia a rămas în inima mea.

– Cum a fost primul contact cu Satu Mare? Te așteptai ca lumea să își amintească de tine după atâția ani?

– În momentul în care m-am transferat îmi amintesc că deja începuse campionatul și Olimpia era situată undeva pe locul 6 sau 7. Știu că se dorea promovarea, dar nu era un obiectiv principal. Am avut un colectiv și o echipă foarte bună și ne-am ambiționat toți să promovăm, astfel s-a creat o emulație în jurul echipei. Țin minte că am reușit să umplem stadionul cu jocul nostru, lucru care în ultima perioadă nu se mai întâmplase la Olimpia. Despre oraș nu știam foarte multe, dar am reușit să mă adaptez și m-am simțit foarte bine.

– Care e cea mai plăcută amintire a ta din perioada Olimpia?

– Cea mai plăcută amintire este promovarea în liga 1. A fost prima promovare din cariera mea. Deși eram la o vârstă fragedă, eram titular meci de meci, iar asta era o bucurie pentru mine.

– Ai jucat multe meciuri cu miză importantă de-a lungul timpului. Dacă ai putea schimba un rezultat, care ar fi acela?

– Sincer să fiu, am rămas cu un gust amar pe vremea când eram jucător la FC Național și am pierdut un meci cu Craiova, un meci care ne-a costat titlul de campioni, acesta fiind câștigat de Dinamo. Cred ca rezultatul acela aș vrea să îl schimb.

– Mai păstrezi legătura cu colegii tăi din perioada Olimpia?

– Mai vorbeam cu regretatul Martin Tudor, cu Iulian Roșoagă și pe rețelele de socializare îmi mai urmăresc foștii colegi. Îmi e greu să mă întâlnesc cu ei deoarece nu locuiesc în țară.

– Sloganul nostru este “Povestea continuă”. Ai vreo poveste care merită să fie spusă de pe vremea când evoluai la Olimpia?

– Am multe povești din perioada respectivă. Eram un grup foarte unit și se crease o simbioză între noi. Locuiam mai mulți jucători într-o vilă și aveam multe activități împreună, eram mereu ca într-un cantonament, iar unitatea și legătura dintre noi se vedea și pe terenul de joc. Probabil aceasta a fost cheia succesului.

– Ce părere ai despre proiectul Olimpia 1921?

– Este o acțiune lăudabilă. Din păcate suporterii nu pot duce singuri o echipă la un nivel foarte înalt și de aceea trebuie să-și atragă cât mai mulți sponsori pentru a ajunge în liga a doua sau mai sus. Dar cum am mai spus, proiectul este unul frumos, de lăudat acțiunea suporterilor și sper să ajungă cât mai sus această echipă pentru că merită. Sunt convins că prin seriozitatea de care dați dovadă, lumea se va apropia tot mai mult de echipă.

– Momentan fotbalul amator este în pauză. Ai vreun sfat pentru jucători? Cum să se pregătească și cum să își păstreze concentrarea în lipsa meciurilor ?

– Este un moment foarte greu pentru întreg fotbalul, nu doar pentru cel amator. Știu că e greu pentru ei să își mențină motivația și concentrarea, pentru asta e nevoie de cât mai multe antrenamente și meciuri amicale dacă permite legea.

– Anul 2021 este anul în care Olimpia serbează centenarul. Dacă ți-ai pune o dorință pentru această echipă, care ar fi aceia?

– Așa cum am spus și mai devreme, îmi doresc ca acest proiect să reușească, iar Olimpia să ajungă cel puțin în liga a II-a dacă nu în liga I unde a jucat de-atâtea ori.

– Acum că ne îndreptăm spre finalul interviului, suporterii te-au inclus pe lista jucătorilor care fac parte din echipa All-time a Olimpiei. Ai un mesaj pentru ei?

– În primul rând aș vrea să le mulțumesc din tot sufletul pentru că nu m-au uitat și pentru încrederea acordată, iar apoi le transmit să susțină în continuare acest proiect frumos și să aibe în continuare încredere în echipă . După cum spuneam, Olimpia ocupă un loc special în inima mea.

– Noi îți mulțumim pentru timpul acordat nouă și îți urăm succes pe mai departe și sperăm să ne întâlnim în tribunele bătrânului stadion la un meci, poate cel de promovare.

– Mulțumesc și eu pentru invitație și vă urez succes. Hai Oli !