Jandarmul sătmărean cu suflet de aur

=

Răzvan Țiplea este un tânăr de 30 de ani din Sărătura, sat care aparține de Ardud. De profesie este jandarm, iar timpul lui liber a ales să și-l dedice cazurilor sociale și persoanelor care îi solicită ajutorul.

De cănd ai început să te ocupi de cazuri sociale?

De cazuri sociale mai mărunte, mă ocupam de mic copil, când îmi ajutam toți prietenii, vecinii în momentele în care aveau nevoie de mine. Orice era de făcut, mă ofeream și îi ajutam cu mare drag.

De unde vine pasiuea asta de a face bine?

Această pasiune cred că am moștenit-o de la tatăl meu care își ajuta prietenii necondiționat, chiar dacă de multe ori pe noi ne neglija, el mereu sărea în ajutorul celor în nevoie, fără să ceară ceva în schimb.

În câte cazuri sociale te-ai implicat până în prezent?

Nu aș putea să dau un număr concret pentru că nu le-am ținut evidența, însa șase dintre ele sunt cu o rezonanță mai puternică.

Ce te-a determnat să te implici în aceste cazuri ?

În cele mai multe m-a inspirat emoția și suferința oamenilor care sunt în nevoie de ajutor, și atunci am zis că dacă pot să fac ceva și îmi stă în putință chiar o să o fac.

Referitor la cazul lui Casian, ce ne poți spune despre el?

Cazul lui Casian este unul mai special pentru mine deoarece casa lor care a ars înainte de Crăciun se află chiar la mine în sat, iar copiii îmi sunt foarte dragi sufletului și astfel am decis să mă implic și să cer ajutorul celorlalți prieteniteni de ai mei și chiar și a tuturor sătmărenilor pentru a le reconstrui casa, în speranța în care ei iubesc acest sat și îsi doresc să rămână în continuare în Sărătura. Chiar și pentru noi este un lucru foarte bun deoarece ar crește astfel demografia satului, ei fiind cinci copilași, clar ne ajută.

În ce stadiu se află construirea casei?

A fost destul de dificil la început cu identificarea voluntarilor care efectiv să pună mâna și să ne ajute manual la recontrucția casei, dar am reușit să o scot la capăt și momentan suntem cu casa ridicată în roșu. Casa este acoperită cu țiglă metalică, uși termopan, la fel și geamurile, dotate cu plase de țânțari și așteptăm să se finalizeze instalațiile electrice și instalațiile termo, ca mai apoi să trecem la finalizarea pereților în interior și exterior. Sper că cel tărziu la vară să putem să predăm familiei casa la cheie.

La ce proiecte lucrezi momentan?

Momentan aș putea spune că am luat sub aripa mea două proiecte, cazul din Doba al Mayei, fetița care suferă de un autism sever și are devoie de 12.000 de euro până în septembrie și al doilea este cazul Aidei din Oar, care necesită un medicamet mai special care nu se găsește la noi în țară.

În ce alte cazuri sociale te-ai mai implicat?

Cazurile la care am lucrat au fost cazul Damianei din Vetiș care avea o problemă foarte gravă la ochișori, am reușit să adun într-un timp foarte scurt suma de 6.000 de lei care au fost alocați pentru operația micuței care s-a bucurat de un succes, iar momentan se află într-un stadiu destul de bun. Am mai participat la o donare de sănge împreună cu colegii mei de la jandarmerie unde am adunat aproape 200 de bonuri de masă pe care le-am transformat în alimente ce au constituit 70 de pachete pentru bătrânii din satele izolate, pe care nu prea îi caută copiii. Cu ajutorul preoților din zonă am identificat familiile în cauză și acelora, înainte de Crăciun le-am oferit câte un pachet destul de consistent cu lucruri de care, consider eu, ar avea nevoie. Am mai organizat un festival, prima ediție, a fost o idee nebunească de a mea, intitulată ”Festivalul Recoltei dela Sărătura” unde am încercat să susțin producătorii locali cu tot felul de alimente ce se produc la noi în sat. A avut un succes destul de răsunător, am avut și invitați și sper ca și anul acesta, daca pandemia ne permite vom continua cu cea de a doua ediție care o sa fie atât mai mare cât și mai reușită.

Ce îți propui pentur 2021?

Pentru acest an mi-am propus să intru într-o asociație caritabilă și nonguvernamentală, SamCivica, care se va ocupa în special de toate cazurile sociale a le județului Satu Mare. Cel mai mare plan al meu și sper că îl voi putea pune alături de baieți în funcțiune este să participăm la o acțiune de împădurire și sper să adun măcar 500 de oameni să reînnoim o pădure. Să vedem ce ne va permite și pandemia, deși eu ammai participat la astfel de acțiuni în școala militară și se păstrează o distanță destul de mare, depășește doi metrii, așa că s-ar putea să o putem pune în aplicare cu ajutorul organizației SamCivica. Această acțiune va avea loc spre toamna, iar până atunci avem timp să ne organizăm și să cautăm sponsori și să vedem unde va fi nevoie de aceast proiect. Dacă vom avea solicitări din partea unor fonduri forestiere, cu mare drag, o să raspundem pozitiv