LIGA A IV-A ELITE, Etapa a 2-a
Miercuri, 21 aprilie, ora 18:00
SERIA A
Energia Negreşti Oaş – Recolta Dorolţ
A: Neichi Sergiu
A1: Bathory Ştefan
A2: Bogdan Răzvan
Obs. Por Constantin
Ştiinţa Beltiug – Unirea Păuleşti
A: Peneghi Şerban
A1: Kopriva Zsolt
A2: Moisa Florin
Obs. Rozs Zoltan
Olimpia MCMXXI – Talna Oraşu Nou
A: Mazilu Ovidiu
A1: Matei Claudiu
A2: Lukacs Levente
Obs. Ziman Cornel
SERIA B
CSM Victoria Carei – Crasna Moftinu Mic
A: Vidican Rareş
A1: Corb Alexandru
A2: Kopriva Tamas
Obs. Pataki Zoltan
Viitorul Vetiş – Turul Micula
A: Rebegea Ciprian
A1: Juhasz Tibor
A2: Peter Alin
Obs. Iuhas Ioan
Recolta Sanislău – Unirea Tăşnad
A: Kovacs Szabolcs
A1: Sălăgean Norbert
A2: Maxi Cătălin
Obs. Dorca Marcel
* Arbitrii sunt obligaţi să vizualizeze delegările postate pe site-ul AJF, pentru a fi la curent cu eventualele modificări.