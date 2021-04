JUSTIȚIE!!! PRIMAR din ȚARA OAȘULUI, trimis în JUDECATĂ

=

Primarul comunei Bixad a fost trimis în judecată după ce a a agresat-o fizic pe una dintre angajatele primăriei pentru că aceasta a refuzat să șteargă datoriile unei firme agreată de edil.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești Oaș din data de 15 aprilie 2021, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Tatar Ioan, având calitatea de primar al comunei Bixad, judetul Satu Mare.

Acesta a fost trimis în judecată pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si purtare abuziva. La data de 6 Decembrie 2019, in jurul orelor 9.00-9.30 persoana vatamata Poșta Lucia, in timp ce isi desfasura activitatea in calitate de inspector fiscal , in cadrul primariei comunei Buxad, judetul Satu Mare, a fost agresata fizic de catre primarul comunei Bixad Tatar Ioan, care se afla de asemeneam in exercitarea atributiilor de serviciu, deoarece aceasta nu a indeplinit cerintele primarului privind radierea din evidentele fiscale ale Primariei , a accesoriilor aferente debitului cu care figura inscrisa o societate comerciala.

In tot acest timp, primarul comunei Bixat Tatar Ioan i-a adresat si injurii. In urma agresiunii primarului, femeia a suferit leziuni fizice traumatice care au necesitat pentru vindecare doua-trei zile de ingrijiri medicale.

Dosarul a fost trimis spre compenta solutionare Judecatoriei Negresti Oas.

Facem precizarea ca trimiterea in judecata reprezinta conform prevederilor de procedura penala, o etapa a procesului penal ce consta in finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta in vederea judecarii cauzei, situatie care nu poate in nici un fel sa infranga principiul prezumtiei de vinovatiei.