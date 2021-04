Poliţiştii de frontieră vor fi la datorie, zilnic, în perioada sărbătorilor ocazionate de Învierea Domnului .Având în vedere că ne aflăm în perioada Sărbătorilor Pascale, la nivelul

Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au fost dispuse

măsuri pentru întărirea dispozitivului de supraveghere şi control la frontiera de stat,

iar polițiștii de frontieră acționează alături de celelalte structuri ale Ministerului

Afacerilor Interne, în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţa publică în

zona de competenţă.

În această perioadă, atât în punctele de trecere a frontierei, cât şi în zona de

frontieră – 30 km interior de la linia de frontieră , pol i ţ i ş t i i de f ro nt i eră desfăşoară

zilnic, activităţi de supraveghere şi control la frontiera de stat, precum şi pentru

prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere.

În prezent, prin punctele de frontieră tranzitul autoturismelor şi al

persoanelor se derulează în condiţii normale pentru această perioadă, fără a se

înregistra blocaje sau timpi foarte mari de aşteptare. Dacă situaţia o impune, vor

fi suplimentate arterele de control pe sensul de ieşire sau intrare în ţară, după caz,

până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere a

frontierei. De asemenea, pentru operativitate, poliţiştii de frontieră au în dotare staţii

mobile de control care pot fi folosite în punctele de trecere a frontierei cu trafic

crescut.

În vederea fluidizării traficului la granițele României, reprezentanţii ITPF

Sighetu Marmației menţin permanent legătura cu autorităţile de frontieră din statele

vecine, alături de care se efectuează controlul de frontieră, în vederea dispunerii

unor măsuri comune.

A vând î n veder e că per i oada Să r băt or i l or Pas cal e coi nci de î n aces t an cu Z i ua

I nt er naţ i onal ă a M unci i , m enţ i onăm că î n aceas t ă zi pe t eri t ori ul U ngari ei

ci rcul aţ i a au t ovehi cul el or cu o capaci t at e m ai m are de 7,5 t one es t e opri t ă .

Astfel, autorităţile de frontieră din Ungaria au comunicat că, î ncepând di n dat a de

30.04.2021, or a 23.00, până l a dat a de 02.05.2021,o r a 23.00 , circulaţia acestui tip de

vehicule este restricţionată, iar în intervalele vizate şoferii automarfarelor au

obligaţia să staţioneze în parcările special amenajate, până la reluarea circulației pe

drumurile publice din ţara vecină.