Kovacs Istvan, jignit de familia lui Ever Banega!

Kovacs a fost delegat la meciul dintre Al Shabab si Al Hilal, incheiat 5-1 pentru fosta echipa a lui Razvan Lucescu. ‘Centralul’ careian a fost in centrul scandalului dupa ce l-a eliminat pe Ever Banega in prelungirile primei reprize.

Dupa meci, arbitrul careian a primit jigniri din partea familiei lui Banega dupa eliminarea fostului jucator al nationalei lui Argentinei, iar acum Goal din Arabia Saudita dezvaluie cum arata raportul lui Kovacs de la finalul meciului si ce s-ar putea intampla cu Banega.

Argentinianul risca sa fie suspendat pana la finalul sezonului, dupa ce Kovacs a notat ca a fost jignit de fotbalist. Pana cand se va lua o decizie in cazul sau, jucatorul este suspendat si va pierde urmatoarele doua meciuri din cauza cumulului de cartonase.