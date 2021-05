O finală de luptă…

=

ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe a cucerit al cincilea său titlu de campioană a României, marţi seara, după ce a învins-o pe CS Municipal Satu Mare cu scorul de 65-56 (20-16, 12-19, 14-9, 19-12), în sala LPS din Satu Mare, în al patrulea meci al finalei Ligii Naţionale de baschet feminin.

Sepsi SIC s-a impus cu scorul general de 3-1 în finala campionatului, după 69-68 şi 73-50 în primele două meciuri de la Sfântu Gheorghe, şi 54-75 în prima partidă de la Satu Mare (luni). Finala s-a jucat după sistemul cel mai bun din cinci partide.



Echipa covăsneană a mai câştigat titlul în sezoanele 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, iar acesta ar fi al cincilea consecutiv având în vedere că în stagiunea precedentă nu s-a acordat titlul, campionatul fiind suspendat din cauza pandemiei de coronavirus.



CSM Satu Mare devine astfel pentru a 5-a oară vicecampioana României, sezoanele 2010-2011, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019 și 2020-2021.

Echipa antrenată de bosniacul Zoran Mikes a început bine meciul patru cu CSM Satu Mare, şi conducea cu 20-16 după primele zece minute. La jumătatea partidei, gazdele trecuseră în avantaj, 35-32, cu un coș de la distanță reușit de Solopova în ultima secundă.

În partea a doua jocul sătmărencelor s-a blocat preț de trei minute la 42-42, experimentata Gardner a ieșit la rampă și și-a condus colegele spre o victorie la nouă puncte.



Cele mai bune de la campioane au fost Rebecca Diane Tobin, 19 puncte, 4 recuperări, 2 pase decisive, Rebekah Jasmine Gardner, 15 p, 2 rec, 4 pd, susţinute de Annemarie Godri Părău, 10 p, 3 rec, 5 pd. Au mai jucat Nicolett Orban 8 p, 4 rec, 2 pd, Andra Mandache 7 p, 2 rec, 1 pd, Jovana Pasic, 6 p, 5 rec, Ştefania Patricia Cătinean 1 rec, Pinelopi Pavlopoulou.

De la gazde s-au evidenţiat Bria Goss, 16 p, 5 rec, Marina Solopova, 15 p, 5 rec, 4 pd, Alina Podar, 13 p, 4 pd.



”A fost un sezon extrem de greu cu pandemia care a afectat pe toată lumea. Cu turnee în bule epidemiologice, cu testări și multă oboseală psihică și fizică. În plus, a fost și momentul greu al pierderii președintelui Vasile Fogel. Le felicit pe jucătoare au dat maxim în acest sezon și mai ales în această finală. Am avut ghinionul ca două dintre jucătoarele noastre , Claudia Cuic și Marina Solopova să se accidenteze în primul meci al finalei iar faptul că nu au evoluat la capacitate maximă în celelalte meciuri ale finale s-a simțit. În plus, ne-a lipsit Erica Covile, accidentată la începutul lui martie. Avem regretul că nu am câștigat primul meci de la Sfântu Gheorghe, dar acum totul e istorie. Mulțumiri antrenorilor Miguel Lopez, Olga Tămîrgeanu și Nauzet Alvarado. ” a transmis managerul echipei, Florin Mureșan.