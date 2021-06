Hazard, Chiesa, Erikssen…

- Advertisement -

O rubrică azi cu trei instantanee interesante de la acest European…

”Cât despre Portugalia, cum le-a fi Hazardu” scriam înaintea duelului cu ”dracii roșii” belgieni.

Și cam așa s-a întâmplat . Ronaldo &co au plecat acasă loviți de Hazard…Dar nu de Eden pe care Realul a plătit 100 milioane de euroi ci de frățiorul Thorgan. Cum s-or fi simțit acasă cei din familia Hazard cu băieții titular și… decisivi în naționala ce ocupă locul 1 în clasamentul FIFA?

Câteva amănunte despre frații Hazardului… Thorgan Hazard este cotat la 27 de milioane de euro, potrivit publicației de specialitate Transfermarkt. În schimb, Eden Hazard are o cotă de piață de 40 de milioane de euro.

38 de selecții și 8 goluri are Thorgan Hazard pentru naționala Belgiei.

110 selecții și 32 de goluri are Eden Hazard pentru naționala Belgiei.

Acum episodul Chiesa…

”June 1996: Enrico Chiesa scores for Italy at the Euros in England. June 2021: Federico Chiesa scores for Italy at the Euros in England.Like father, like son” adică mai pe românește…așchia nu sare departe! Așa tată așa fiu…

Enrico juca la Euro 96 și marca pentru Italia, acum pruncu Federico a calificat Italia în sferturi cu reușita din meciul cu Austria…

Și ultima… cu Erikssen

Care a postat pe pagina lui de facebook a dublă fotografie cu Danemarca 92 ce venea de pe plajă și câștiga Europeanul și cu echipa de acum…Una care a trecut peste șocul Erikssen din meciul cu Finlanda și speră acum la un nou trofeu…Iar culoar nu am zice că n-au danezii…În sferturi cu Cehia iar apoi în semifinale cu Aglia/Germania sau Suedia/Ucraina.



Florin Mureșan