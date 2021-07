Sătmăreanul care a pedalat 22 de zile din Dublin până în Satu Mare pentru copiii sărmani

- Advertisement -

Szabolcs Nagy, este un tânar din Satu Mare, de 26 de ani care plecat în Marea Britanie, când avea 19 ani. A locuit în Anglia câtiva ani iar în ultimul an a stat in Dublin, Irlanda. Acesta povestete ce l-a determinat să realizeze această călătorie, care a fost una de autocunoaștere și dezvoltare.

Pasiunea pentru ciclism și natură o am de mult timp

În Irlanda am ajuns după 6 ani de stat în Anglia, am vrut să încep o viață nouă, am simțit că mă cheamă ceva în țara aia. Am lucrat în grădinărit și în depozit. Pasiunea pentru ciclism și natură o am de mult timp. De mic copil am vrut să mă duc la fotbal,să fac un sport însă părinții mei nu m-au ajutat.

Pe vremea respectivă eram la Liceul Sportiv și am lipsit o data de la fotbal, motiv pentru care tatăl meu m-a trimis la alt liceu. Apoi am vrut să devin luptătordin cauza violenței în familie. Nu e normal că este un fenomen atât de des întâlnit în România.

De la 19 ani până acum consider că am trecut printr-o călătorie inițiatică, am trecut prin violențe cu ai mei, bătăi, o operație la cap, tumoare cerebrală, benignă. Timp de 2 ani nu aș fi avut voie să fac sport dar dupa jumătate de an am început să lucrez.

Asociația pe care am creat-o se numește “Be the love generation”

Asociația se numește “ Be the love generation”, pe care am creat-o. As vrea sa deschid o platforma prin care să motivez tinerii că se poate! Am fost operat de 2 ori, am avut atentate de sinucidere, am avut accidente, am trecut prin divorțuri cu familia și sunt aici”.

Din ceea ce vad în județul Satu Mare, atât in zona urbana cât și in cea rurală, părinții nu prea se ocupă de copii. Din câte citesc observ că mulți copiii intră în depresie la 14-15 ani? Sau au copiii mult prea devreme. Nu mi se pare normal.Mi se pare ca părinții nu își mai cunosc copiii deoarece se miră de unele lucruri. Cum ai vrea ca copilul să acționeze așa cum crezi tu ca e corect, dacă tu nu îi arați drumul acela corect? Copiii nu sunt lăsați să se dezvolte, să fie ascultați, să primească o părere constructivă de la un părinte. Nu e normal ca la 14, 15 ani copiii să se drogheze, în anii nostri nu era asa ceva.

Calea mea este ciclismul și un stil de viață sănătos

Vreau să influențez lumea să își găsească versiunea cea mai bună pentru ei. Am ajutat și eu prieteni și cunoștințe să iasă afară din situații dificile.

Totul pornește prin propria persoană, cât de mult vrei să se schimbe ceva. Nu ar trebui să conteze aparențele , ci sufletul omului. Iubește dacă vrei să fii iubit! Nu înteleg de ce este atâta negativitate între lume, oamenii nu prea se mai ajută între ei.

Înainte de a porni la drum am pornit o donație unde am vrut să strâng o sumă de 3000 de euro și din banii respectivi să caut niște sate cu copiii care au fost afectați de covid, care nu au ce mânca, care au o situație financiară proastă.

Voiam să cunosc oameni și locuri

Am pornit pe 8 Iunie și a fost o călătorie spontană, nu mi-am stabilit un plan de dinainte. Mi-am calculat să parcurg cam 150-180km/zi. N-am crezut că o sa pot să pedalez într-o zi 150 km dar uite că am fost în stare. Am ajuns în Satu Mare pe 30 Iunie.

Am pornit din Dublin-Birmirghan-Londra. În Londra am luat o pauză, la vărul meu. Atunci mi-am dat seama că nu destinația contează , ci călătoria în sine. Voiam să cunosc oameni și locuri.Apoi am mers în Dover la un alt prieten, apoi am luat feribotul în Franța.

Din Calais am continuat să merg până în Brugges, Belgia. În Antwerp,Belgia m-am accidentat. Ultimii 8 kilometri înainte de Antwerp i-am parcurs pe lângă bicicletă, schiopătând. Prietenii m-au sfătuit să stau 4,5 zile să ma recuperez, însă mie mi s-a părut mult.

Am fost impulsionat de oamenii care au avut încredere în mine

În Antwerp am rămas 2 zile, la un hostel. Am avut în gând să renunț dar m-au impulsionat oamenii care au avut încredere în mine. Mulți mi-au scris și din Satu Mare. Un prieten mi-a scris “ Nu conteaza cum ajungi acasă, ci faptul că ai încercat să parcurgi traseul acesta pe bicicletă pentru o cauză nobilă”.

Am simtit că am avut oameni care mă susțin. Din Antwerp am luat un bilet de tren până în Bruxelles, bilet pe care nu am putut să îl folosesc doarece nu m-a lăsat să pun bicicleta pe tren, până la urmă m-am descurcat. Din Bruxelles am luat un alt bilet pe care l-am folosit până în Koln. Apoi am continuat cu bicicleta, nu am mai rezistat să nu pedalez. Din păcate iar m-am accidentat dupa 2 zile. Am ajuns în Frankfurt, unde am rămas 4 zile la un prieten, apoi am mers în Nuremberg. Din Nuremberg am mers în Passau apoi în Viena, a urmat apoi Ungaria unde am trecut pe lânga Gyor,Budapesta apoi m-am oprit la Máriapócs,unde am făcut un pelerinaj de 2 zile. Pentru mine partea spirituală contează foarte mult.

Adriana Nistor