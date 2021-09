Baschet feminin. Claudia Cuic-Pop se retrage de la echipa națională!

- Advertisement -

Sătmăreanca Claudia Pop Cuic a anunțat luni printr-o postare pe rețelele sociale că a decis să îşi încheie cariera la nivel de echipă naţională . Decizia are legătură și cu viața ei de familie care a căpătat o importanță în plus după venire ape lume a fiicei sale . În plus Claudia consider că după mai bine de zece ani de prezență constantă la loturile naționale a sosit timpul să facă un pas în spate și să lase loc mai tinerelor baschetbaliste din România.

În vârstă de 32 de ani şi componentă în acest sezon a echipei turce Bursa BSB, Claudia Pop Cuic şi-a explicat decizia printr-o postare pe rețelele de socoializare:

”Am început să mă gândesc serios la momentul retragerii mele de la echipa naţională după naşterea fiicei mele. Am jucat mai bine de un deceniu pentru România, cu onoare şi mândrie, de fiecare dată recunoscătoare pentru că sunt convocată şi pentru că pot cânta imnul, purtând tricoul în care am visat să joc de când eram copil. Având în vedere vârsta, accidentările, intervenţiile chirurgicale la care am fost supusă în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, faptul că am devenit de curând mamă, pur şi simplu cred că este timpul să fac un pas în spate şi să las locul altor jucătoare să vină din urmă”.

Claudia Cuic ,care a evoluat până n luna mai la CSM Satu Mare , le-a mulţumit fanilor care au susţinut-o de-a lungul timpului, alături de colege, antrenori şi membrii stafurilor tehnice, precum şi FR Baschet.

Jucătoarea, care este soţia managerului de la U BT Cluj, Branko Cuic, a jucat pentru naţionalele României la diferite niveluri de vârstă din 2009. În această vară a fost componentă a reprezentativei tricolore la JO de la Tokyo, unde România s-a clasat pe locul 7.

Claudia Cuic Pop s-a format la LPS Satu Mare și a evoluat la nivel de senioare la CSM Satu Mare , echipă cu care are în palmares două titluri de vicecampioană în 2012 și 2021.