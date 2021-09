NORD VEST TV. Mircea Govor: “Atâta timp cât fac politică, o fac numai pentru PSD

- Advertisement -

De o ediție specială a emisiunii Actualitatea Sătmăreană am avut parte luni seara la Nord Vest TV. Managerul Nord Vest TV, Mircea Govor a vorbit deschis despre situația actuală din țară, de pandemie și mai ales a comentat declarațiile făcute de fostul președinte PSD , Liviu Dragnea.

Despre pandemia de Covid

”Sincer ți-e și frică să te întâlnești cu prietenii, să mai mergi la o nuntă sau la o petrecere. S-au înmulțit foarte mult . E o perioadă în care trebuie să avem mare grijă, iar din discuțiile avute cu specialiști din Satu Mare, cu doctori se preconizează ca în scurt timp județul să ajungă la o rată de 20 la mie. Mi-a zis și doamna doctor Paula Mare , directorul medical de la Spitalul Județean că situația e gravă și nu mai sunt paturi libere pentru bolnavii de covid. Ce se poate face? În primul rând autoritățile să se asigure că spitalele au medicamente suficiente să se asigure că oamenii pot fi tratați și să se simtă în siguranță. În plus să încercăm cât mai mult să ne protejăm, cu mască și igiena” a spus Mircea Govor care a amintit că ”nu ne rămâne decât să ne rugăm la Dumnezeu să ne ferească de boală căci iată nici cu vaccin nu mai ești sigur că scapi de acest virus. ” a punctat Mircea Govor .

Tot legat de sistemul de sănătate, Mircea Govor a tras un semnal de alarmă legat și de pacienții cu boli cronice. ”Sistemul s-a concentrat doar pe Covid 19 și am primit semnale că din păcate din bolnavii depistați cu cancer în 2019, 90 % au murit. Motivul? Nu au fost tratați la timp din cauza acestei pandemii. Și nu e doar problema bolnavilor de cancer” a mai spus managerul Mircea Govor.

Despre duelul Orban-Iohannis și Orban –Cîțu

În privința bătăliei pentru șefia PNL, Mircea Govor a amintit că, după părerea lui, nu mai avem parte de un duel Orban-Cîțu ci de unul Orban-Iohannis.

”La Satu Mare au fost anunțate restricții pentru că am trecut de 3 la mie, la București cred că va fi 2,99 la mie până după congres. În fața dorinței unor lideri politici de a organiza acest congres iată că nu mai contează nici pandemia. Sigur că e nebunie să duci 5000 de oameni la București, e o expunere foarte mare. Pericol există, se salută, își strâng mâna. Dar să nu le mai aud gura dacă va crește după congres incidența că nu mă mai lasă la restaurant sau la evenimente. În privința câștigătorului, că va fi Cîțu sau Orban președinte, pentru mine totuna e…” a spus Mircea Govor care a amintit și că:

”Dacă va câștiga Cîțu alianța PNL-USR PLUS-UDMR nu va mai exista, dar dacă iese Orban vor reface alianța. Interesantă va fi și poziția lui Cioloș” a mai punctat Mircea Govor care e convins că din acest război din PNL va câștiga…PSD.

”PSD va ajunge la guvernare în 2024. Deși eu zic că soluția ideală acum pentru a ieși din criză sunt alegeri anticipate. Am văzut ultimele sondaje și eu știu că PSD nu e la 36 % ci e la 40%, iar PNL ul e undeva la 16% la real…”

Mă interesează doar PSD

”Eu spun sincer că pe mine nu mă prea interesează partidele care apar după unele nemulțumiri. Și o spun clar, pe mine, Mircea Govor nu mă interesează ce partide se fac. Pe mine mă interesează doar PSD. În rest oamenii care se plimbă de la un partid la altul nu mă interesează. Pentru mine doar PSD contează, să ajungem la guvernare și să scoatem țara din impas. Dacă îşi face cineve partid nou e problema lorşi nu mă interesează. O să găsească nemulțumiți în județe.Cum au fost cei care au plecat în Pro România…Cei care vor să se plimbe n-au decât. Repet pe mine mă interesează doar să –i scoatem pe români din mizeria și sărăcia asta în care i-au băgat PNL-ul, USR PLUS ul” a ținut să clarifice lucrurile Mircea Govor, care s-a arătat deranjat apoi de unele dezvăluiri făcute de fostul șef de la PSD.

”Am văzut interviul lui Liviu Dragnea și inclusiv de SIJ, până la urmă parchetele sunt cu șefi numiți politic și nu e normal. De la numirile la parchete a pornit și scandalul în coaliție cu USR PLUS și Iohannis. Eu sunt supărat pe Liviu Dragnea pentru că am văzut ce a zis, că unii președinți de organizații au fost țintă când au văzut că au devenit incomozi sau au presă sau posibilități de promovare și li s-au făcut dosare și abia apoi li s-au adunat probe. El știa ce urma să se întâmple, că peste 20 dintre președinții de organizații urma să fim săltați. Repet, el știa și n-a spus o a lăsat să fie decapitat partidul.Aș zice c-a fost complice chair cu ei. Dacă a vrut binele partidului trebuia să iasă public să spună că urmează să fim reținuți, dar n-a făcut o. Eu am avut o relație foarte bună cu Liviu Dragnea și nu neg că a ajutat județul cu finanțările din PNDL-uri, dar nu m-am așteptat ca el să fi știut că urma să avem probleme și să nu facă nimic. Eu m-am chinuit apoi cinci ani și jumătate prin justiție și am fost până la urmă achitat.A fost o bătaie de joc la adresa colegilor de partid…” a mai spus Mircea Govor.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea Sătmăreană de luni seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.

Cristian Stan