- Advertisement -

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a lansat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, un atac dur la adresa inspectorului școlar general, Anișoara Boitor, exprimându-și astfel nemulțumirea față de modul în care inspectorul a făcut numiri de directori la școlile din Sătmar. Mesajul lui Kereskenyi a fost ferm: ”Să ia mâna de pe învățământul sătmărean”.

Primarul Kereskenyi a venit și cu un exemplu, prezentând o scrisoare din partea colectivului de la Liceul cu Program Sportiv, unde directorul a fost schimbat.

”Aceste proceduri de numiri de directori sunt bazate pe criterii care nu țin de procesul educațional. Poate sunt criterii politice, poate sunt alte criterii, dar mai puțin criterii profesionale, iar acest lucru a fost cel mai accentuat în acest an. Nu mi se pare normal ca printr-o simplă decizie a inspectorului școlar general să se schimbe directori pe criterii politice. Astăzi am primit o sesizare din partea colectivului profesoral de la Liceul cu Program Sportiv, unde și eu am aflat cu mare mirare că fostul director a fost schimbat. Un manager care a avut rezultate profesionale și a îndeplinit toate criteriile de performanță a fost înlăturat în condiții dubioase”, a declarat Kereskenyi Gabor.

”Vreau să formulez un mesaj foarte clar către doamna inspector școlar general: Să ia mâna de pe învățământul sătmărean pentru că nu putem să ne jucăm cu viitorul copiilor noștri, nu putem promova persoane care nu au nici vechime în funcții de conducere și sunt cu pregătire profesională dubioasă, pusă sub semnul întrebării. De asemenea, nu mi se pare normal ca unitățile administrativ-teritoriale să nu fie consultate, nici măcar informal în această procedură de numire, drept pentru care voi solicita, nu numai grupului parlamentar UDMR, ci voi solicita și de la ceilalți parlamentari, să opereze o modificare legislativă în acest sens”, a mai spus primarul municipiului Satu Mare.