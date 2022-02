Despre “radarul în civil”, greu de pus pe WAZE

- Advertisement -

În speranța că vor mai domoli elanul vitezomanilor de pe șoselele patriei, polițiștii au început să-și folosească ”pistoalele radar” din dotare nu doar din mașinile inscripționate. Mai întâi sătmărenii s-au lovit de astfel de surprize pe la vecinii din Sălaj, unde, chiar în prima localitate de după ”graniță” spre Cluj, la Bobota, mulți au rămas fie pietoni pentru 90 de zile fie au scos bani serioși din buzunare pentru amenzi după o astfel de întâlnire cu radarul civil…



De vreo 10 zile și în Sătmar a fost zărit ”radarul civil” în speranța că astfel polițiștii îi vor fenta pe cei care folosesc aplicația WAZE pentru a afla de unde apare pericolul RADAR.

Ca să ne dumirim cum e cu radarele-n civil și pistolarii invizibili am dat o căutare pe sfântul net…

Uite ce am găsit pe un site să-i zicem al șoferilor…

”In urmatoarele luni sunt mari sanse ca in Romania sa intre in uz cat mai multe masini de politie neinscriptionate.

Acestea sunt singurele capabile sa reduca gradul de mortalitate de pe soselele din Romania, aici teribilistii se bazeaza exclusiv pe Waze care atentioneaza unde sunt amplasate echipajele de politie.

In toate tarile civilizate EXISTA masini de politie neinscriptionate care supravegheaza constant traficul fara ca soferii sa stie ca acolo se afla un echipaj de la rutiera.

Solutia cu masinile civile de politie reprezinta o prostie in Romania pentru ca vor putea sa fie contestate foarte usor in instanta.

Plus ca vorbim de o noua zona unde coruptia poate sa atinga cote inalte in judetele tarii.

Singura solutie aplicabila in Romania pentru a reduce teribilismul de pe sosele este radarul secvential care calculeaza viteza medie pe un anumit tronson de sosea sau autostrada, insa si radarele oficiale neinscriptionate.

In Germania, Olanda sau Franta exista masini de politie de toate tipurilor care circula constant pe sosele care prind zilnic mii de soferi care incalca legea!” scriu cei de la autolatest.ro. Până la prima întâlnire cu pistolarii-n civil , să-i credem pe cuvânt pe cei de la autolatest.