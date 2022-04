Avanpremiera „DIALOG”, la Teatrul de Nord

- Advertisement -

Trupa „Mihai Raicu” vă invită joi 21 aprilie, de la ora 19.00, la avanpremiera „DIALOG”, un spectacol cine-teatral de Radu Botar și Mălina Andrei. „DI A LOG” este o mărturisire, o bucățică (sau mai multe) din sufletul fiecăruia dintre cei doi protagoniști și s-a bucurat de succes în variantele prezentate până acum în câteva teatre din țară.

„Dialog” – iată un cuvânt căruia timpul pe care-l trăim acum atât de dureros, de dramatic, i-a spart cu violență și ignoranță conținutul. Și iată doi artiști care, în căutarea sensului pierdut, încearcă printr-o muncă creativ-minuțioasă de arheologi ai sufletului, să refacă din aceste cioburi esența umanității – comunicarea. Nu cred că există pe lume îndrăzneală mai frumoasă decât aceea care să te împlinească, să te înnobileze ca Artist și ca Om, indiferent de natura și modalitatea provocării. Așadar m-am lăsat provocată de un text pe cât de poetic, pe atât de lucid ancorat în realitate, am îndrăznit să mă manifest scenic sub forme neexplorate până acum de mine, intrând într-o relație sinceră și incredibil de plăcută cu magia cuvântului rostit, mi-am oferit bucuria unică de a mă reexprima și reinventa prin mișcarea laborios gândită și creată, am îndrăznit să cochetez cu imaginea de film și taina ei, am îndrăznit să fiu eu, altfel, cu toate frământările mele de acum, în speranța că voi găsi Calea către toți cei care vor avea curiozitatea să vină ca să vadă, ca să ne vadă, ca să simtă, ca să ne simtă, în ideea „să învățăm să ne simțim, să ne hrănim din nou… cu noi”.

Și dacă în final voi reuși să provoc măcar o secundă de emoție în oamenii din fața mea, înseamnă ca tot travaliul meu a reușit și că nimic nu a fost în zadar.” (Mălina Andrei)

Informații și bilete: Agenția teatrală, str. Horea nr. 6. Telefon: 0261712106 | 0786538580. E-mail: agentie.teatruldenord@gmail.com.

Bilete online: https://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201