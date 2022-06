Tot Co(a)rnel(e) le scoate! Abuz în serviciu, reglare de conturi, comandă politică sau comandă la nivel național să omoare presa?

- Advertisement -

Sursa foto:curteadeconturi.ro

Am fost sesizați de către mai mulți primari din județ că, odată cu controalele Curții de Conturi, primul lucru care îl întreabă auditorul public extern al instituției, Tot Cornel, este dacă au contract, dau anunțuri, felicitări sau fac emisiuni la Gazeta de Nord-Vest, Nord Vest TV și Informația Zilei sau ITV. Mai mult, acesta îi amenință că le va imputa toate sumele. Mai bine zis îi șantajează căci le spune: dacă mai faci asta îți imput ție sumele! Cam miroase a șantaj și abuz în serviciu!

Pe mine mă face să mă întreb de unde atâta răutate, tupeu, nesimțire și dorință de a abuza de puterea pe care o are instituția pe care o reprezintă? Mai mult, de ce șantajează primarii? Care este interesul său personal?

Este la nivel național o “acțiune“ împotriva presei? A primit comandă de la șefa directă din Satu Mare, doamna Moca Ramona Maria? De la șeful din București, domnul Mihai Busuioc? Este o acțiune personală sau la comandă de la alte instituții de presă pe care nu le menționează sau una politică?

Sper să aflăm acest lucru cât de curând căci orice ar fi este ilegal. Atâta timp cât legea permite și chiar mai mult obligă instituțiile de stat sau firmele private să își publice anunțurile de mediu, angajare, licitații, ape sau orice fel de anunțuri în ziare locale sau naționale, nu înțeleg ce îl vorba lui Dabija pe Corneluș?

Dacă legea te obligă și este legal să publici anunțuri în ziare, la comanda cui acționează acest personaj?

Plus că le spune primarilor să publice pe site-ul instituțiilor tot ce au de publicat și nu la aceste două instituții media.

Sursa foto :Autovit.ro

Păi bine, măi Corneluș, am o întrebare: dacă nu este în regulă instituția noastră, de ce ne roagă în fiecare an minunata instituție în numele căruia tu îți rezolvi frustările și problemele să le publicăm raportul de activitate și bilanțul pe gratis? Întreb pentru cultura noastră generală!

Vom face adresă în scris către primul ministru, șeful Curții de Conturi și directorul din Satu Mare

Pentru că, mă repet, această acțiune mi se pare abuzivă și ilegală vom face adresă către primul ministru al României, domnul Nicolae Ciucă, președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, dar și către directorul din Satu Mare, Moca Ramona Maria, să le aducem la cunoștință acțiunile auditorului public extern al Curții de Conturi Satu Mare. Vrem să știm dacă au cunoștință de acestea, dacă sunt de acord cu ele și dacă da, care este motivul? Însă dacă acesta le face de capul lui vrem să știm ce măsuri se vor lua împotriva lui.

Deși lucrează la stat atât el, cât și soția, Tot Cornel are o viață de milionar. X5 nou- nouț, Rolex de 60.000€, costume scumpe, apartament în Cluj-Napoca.

Sursa foto :Autovit.ro

Viață bună și frumoasă a auditorului public extern Tot Cornel, chiar dacă lucrează la Curtea de Conturi de peste 15 ani, soția nu a câștigat enorm, nu are vreo mătușă Tamara, acesta și-a cumpărat de-a lungul timpului X6 aproape nou, X5 nou-nouț în 2017, umblă îmbrăcat extrem de elegant în haine și costume de firmă. De exemplu am verificat prețul de achiziție a BMW X5 nou nouț, bineînțeles depinde și de dotări, mergea undeva între 65.000 și 100.000, acuma luând unul mediu costa cam 80.000€ cu banii jos fără credite sau alte leasinguri. Mai mult, acesta are un ceas Rolex Daytona de 60.000€ pe mână, ceas care de altfel nu apare în declarația de avere. Desigur, ca să nu vadă fraierii bogăția. Sincer, nu tare am văzut așa ceas scump decât la oamenii cu adevărat bogăți. Sigur unii își cumpără apartamente pe 60.000 euro și “șmecherii” cu funcții cheie de la stat umblă cu astfel de ceasuri pe mână. Asta e viața, unii muncesc pe rupte iar la “șmecherii “ cu funcții cheie de la stat le pică toate din cer! Să ne înțelegem, l-am verificat pe acest om și nu apare nicăieri să fi avut vreo firmă, ceva. A avut venituri din 2010 până în prezent doar din salariile de la Curtea de Conturi, salariul soției și alocațiile copilului, conform declarațiilor de avere depuse de el. Mai mult, în anul 2020 și-a cumpărat un apartament în Cluj-Napoca de 74.960 euro cu banii jos fără credite. Aici îmi vine să cred că a dat o parte de bani prin bancă și o parte la negru. De ce cred asta, pentru că în 2020 prețul la Cluj -Napoca era între 1.800 euro și 2.500 euro pe metru pătrat. Așa că la o simplă înmulțire 1.800€ pe mp la 46,96 mp ar fi 84.528 € iar dacă și-a luat la 2.500 mp rezultă o sumă de 117.400 euro. Dar asta numai el cu vânzătorul o poate ști.

Sursa foto Rolex.com

Lupul Cornel pus paznic la oi!

Și ca să nu zică că nu sunt un om corect și bine intenționat, am calculat toate veniturile și cheltuielile numitului Tot Cornel. Și sincer să fiu, are venituri bune, dar nu cred că din veniturile avute , având în vedere că potrivit declarațiilor de avere nu are depozite bancare și din declarațiile de avere rezultă că tot ce produce cheltuie, își putea permite Rolex Daytona, X6, X5, apartament în Cluj-Napoca plus întreținerea bunurilor pe care le are. Asta nu este treaba mea, eu pot să sesizez că din punctul meu de vedere cam 100.000 euro ar fi bani care nu ar putea fi justificați de către domnul Tot, dar ANAF-ul s-a lăudat că va face lumină în unele cazuri, poate se sesizează și în cazul domnului de la Curtea de Conturi, desigur dacă nu le este frică de controlul anual al Curții de Conturi la ANAF, asta rămâne de văzut… Totuși, așa cum v-am prezentat mai sus domnul Tot Cornel a cheltuit o mică avere pe micile plăceri luxoase! Oricum, cheltuielile sunt enorme și la astea se mai adaugă și alte ceasuri mai ieftine, asigurările la mașini, hainele scumpe, mâncarea, cauciucurile noi cumpărate de 2 ori pe an care costă cam 10.000 lei, întreținerea proprietăților existente. Să ne înțelegem că pe lângă cele care sunt greu de justificat mai sunt în jur de 5 HA teren moștenit, 2 imobile, unul de 287 mp și unul de 130 mp, unul moștenit și unul primit donație, concedii și câte și mai câte.

Uitați dragi sătmăreni cum în scumpa noastră țară Lupul este pus paznic la oi. Mai mult ca sigur nimeni nu se va sesiza de frica unor eventuale controale ale domnului auditor public extern și ale colegilor dânsului. Că, nu-i așa?, corb la corb nu scoate ochii.

Apropo, mi-a șoptit o păsărică din vârful palatului administrativ cum că gândurile lui Cornel în ceea ce privește presa locală sunt ud(e)m(e)r(eu)! Adică ordinele împotriva noastră ar veni de la șefii UDMR!

Tot om trăi să vedem Co(a)rnel(e) ale cui au fost!

Cristian Stan