Am crezut că surprizele de la Mondial se vor opri marți după șocul Arabia Saudită-Argentina, 2-1. Că mai marii sportului rege vor învăța din lecția primită de Messi & co și nu-și vor mai subestima adversarii… De unde…până și panzerele nemțești s-au împotmolit la debut în deșertul qatarez…Am zice că mai degrabă Muller% co au plătit cu vârf și îndesat pentru aroganță.Mai întâi cu amenințarea venită de la guvernanții lor , legată de retragerea din competiție pe motiv că nu s lăsați să poarte curcubeul pe braț…Apoi pentru gestul lor sfidător de la începutul meciului. Când au venit la poză cu mâinile la gură…Tot ca protest față de regimul qatarez…La 1-0, preț de o oră nemții s-au jucat cu ocaziile până când samuraii s-au trezit din pumni și le-au mutat nemților mâinile la…ochi.

N-ar fi rău ca după eșecul cu Japonia băieții ăștia să plece capetele, s-o ia pe lângă gard cum se zice pe la noi pe la Mădăras și s-o lase mai moale cu protestele…Să înțeleagă că sunt plătiți să joace fotbal , să dea drept cu picioru în bășica aia .Să-i lase pe alții, suporteri, activiști, eventual politicieni să lupte pentru drepturile omului de pe planeta asta…

Cu Spania ne-a mai venit inima la loc …Costa Rica a fost pusă la colț și nu mai sperie pe nimeni așa cum se întâmpla în Brazilia 2014…Atunci costaricanii ajungeau în sferturi după ce învingeau Uruguay și Italia, remizau cu Anglia și eliminau Grecia la lovituri de departajare…A fost nevoie de inspirația lui Van Gaal pentru ca Olanda să i bată n sferturi , tot la loteria loviturilor de departajare… Vă mai amintiți? Cu antrenorul batavilor schimbând portarul în minutul 120…Krul intrat în locul lui Cilessen a apărat două lovituri și a calificat Olanda mai departe…

Joi îl avem pe Kovacs Istvan , rezervă la Uruguay-Coreea de Sud, într-o zi în care e de așteptat și apariția șomerului Ronaldo. Cristiano…

PS. Bună poanta cu discuția dintre Messi și CR7 de după umilința Argentinei de marți…

” Messi: Cristiano eu azi am pierdut cu Arabia Saudită

Ronaldo: Leo, eu azi am fost dat afară și am rămas fără contract!”