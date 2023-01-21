„Călătorim păstrând tradiția” – ediția I Proiect Educațional Județean cu Participare Internațională

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Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, și Casa Corpului Didactic Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare în perioada octombrie 2022- iunie 2023 desfășoară prima ediție a proiectului „Călătorim păstrând tradiția” – Proiect Educațional Județean cu Participare Internațională.
Echipa de implementare este formată din – coordonatori: prof. Anișoara Boitor- inspector școlar general; prof. Constantin Oneț- director; prof. Anca Seucea – director adjunct; prof. înv. primar Denisa Ținca și membrii: Flore Aurica, Nagy Delia, Boldan Raluca, Oșan Adela, Moraru Anca, Tarța Ioana.
Astfel, o primă etapă a proiectului s-a desfășurat vineri 20 ianuarie 2023, în Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare prin gala de premiere a concursului de desene.
S-au strâns peste o sută de lucrări din județ (Municipiul Satu Mare, Negrești Oaș, Medieșu Aurit, Păulești), din țară (județele Arad și Suceava), participând și o unitate din Ungaria (Săcal). Concursul a fost fost structurat pe categorii de vârste, începând de la grupa mare până la gimnaziu (clasa a VIII-a).
În deschiderea evenimentului au luat cuvântul: Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare; Alina Chiș – din partea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare; prof. Constantin Oneț- directorul Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare; prof. Anca Seucea – director adjunct și prof. înv. primar Denisa Ținca – coordonatoarele proiectului de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare.
Programul artistic a fost asigurat de către elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare, coordonați de către: prof. Anca Seucea,prof. Adela Oșan și prof. Ioana Tarța.
Acest proiect își propune revigorarea trecutului, sensibilizarea pentru folclor, credință, sporind deprinderea copiilor prin modalități diverse de exprimare, a tot ce este uman în forme aparent neprețioase, și într-un limbaj accesibil căruia nu-i este necesar un cod special pentru a fi receptat. Prin activitățile educative ce se vor derula, în cadrul acestui proiect, se urmărește să se pună accent în mod special pe educația conform aspirațiilor și aptitudinilor copiilor, pentru păstrarea și conservarea tradițiilor din diferite localități locuite de români, în diferite țări, dorind să-și pună în aplicarea atât inteligența lingvistică, cât și cea muzicală, interpersonală sau cea spațial- artistică.
Un specific al județului Satu Mare fiind multiculturalitatea, în cadrul acestui proiect s-au trimis lucrări din toate zonele etnofolclorice ale județului: cele românești, ungurești, svăbești, ucrainene și rrome.
TABEL NOMINAL CUPRINZÂND PREȘCOLARII ȘI ȘCOLRII PARTICIPANȚI LA CONCURS JUDEȚEAN „MANDRU-I PORTUL POPULAR”
GRUPA MICĂ
1 GPP GULIVER SATU MARE ROMÂNIA OPRE MARIA MICĂ RUS ANA-GYONGY Participare
2 GPP GULIVER SATU MARE ROMÂNIA MANOLACHE IOACHIM MICĂ RUS ANA-GYONGY II
3 GPP GULIVER SATU MARE ROMÂNIA JUHAS ANAYS MICĂ RUS ANA-GYONGY Participare
4 GPP GULIVER SATU MARE ROMÂNIA CRĂCIUN MATEI MICĂ HARSANYI RALUCA Participare
5 GPP GULIVER SATU MARE ROMÂNIA CIORBA MAIA MICĂ HARSANYI RALUCA I
6 GPP GULIVER SATU MARE ROMÂNIA CHIȘ LUCA MICĂ HARSANYI RALUCA Participare
7 GPP NR. 7 SATU MARE ROMÂNIA BAI MAYA MICĂ ACIU CRINA Participare
8 GPP NR. 7 SATU MARE ROMÂNIA ZDROBA OLIVIA MICĂ ACIU CRINA Participare
9 GPP NR. 7 SATU MARE ROMÂNIA KERI VANESSA MICĂ ACIU CRINA III
10 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA HOTCA SOFIA MICĂ ROMAN DIANA/DĂNUȚ RALUCA Participare
11 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA POPTILE MAUELA MICĂ ROMAN DIANA/DĂNUȚ RALUCA Participare
12 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA POP ANASTASIA MICĂ ROMAN DIANA/DĂNUȚ RALUCA Participare
GRUPA MIJOCIE
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV GRUPA PROF. COORD. PREMIU
1 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA FINTA LORENA MIJLOCIE GLIGA RODICA Participare
2 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA MOGDAN DOMINIC MIJLOCIE GLIGA RODICA Participare
3 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA OROS ADRIAN MIJLOCIE GLIGA RODICA Participare
4 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA MIHOC MAIA MIJLOCIE PĂUȘAN DORINA MELANIA Participare
5 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA APĂTEAN SARA MIJLOCIE PĂUȘAN DORINA MELANIA Participare
6 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA SĂLĂGEANU JESSICA MIJLOCIE PĂUȘAN DORINA MELANIA Participare
GRUPA MARE
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV GRUPA PROF. COORD. PREMIU
1 GPN 22 SĂTMĂREL SATU MARE ROMÂNIA SCURTU MARIA MARE SIMON JULIANNA I
2 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA SIMUȚ GIULIA MARE POMIAN SIMONA Participare
3 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA TĂTAR PAULA MARE POMIAN SIMONA Participare
4 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA POP AMMA MARE POMIAN SIMONA Participare
5 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA ARDELEAN ANA MARE BRETEAN IOANA Participare
6 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA NEGRU ELENA MARE BRETEAN IOANA Participare
7 GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ SATU MARE ROMÂNIA BIG AMALIA MARE BRETEAN IOANA Participare
CLASA PREGĂTITOARE
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA PROF. COORD. PREMIU
1 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA PULBERE RAREȘ PREGĂTITOARE FLORE AURICA Participare
2 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA BERINDE LEAH PREGĂTITOARE FLORE AURICA Participare
3 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA POP SOFIA MARIA PREGĂTITOARE FLORE AURICA III
4 ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” SATU MARE ROMÂNIA CĂRĂUȘAN ADRIANA MARIKA PREGĂTITOARE SILAGHI CRINA DUMITRIȚA/ CHIVULESCU RUXANDRA MONICA I
5 ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” SATU MARE ROMÂNIA IANC ALEX STELAN SABIN PREGĂTITOARE SILAGHI CRINA DUMITRIȚA/ CHIVULESCU RUXANDRA MONICA Participare
6 ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” SATU MARE ROMÂNIA SCHITA MARIA ANTONIA PREGĂTITOARE SILAGHI CRINA DUMITRIȚA/ CHIVULESCU RUXANDRA MONICA Participare
7 ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” SATU MARE ROMÂNIA SĂRARU LUCA PREGĂTITOARE SĂLĂJAN LAVINIA Participare
8 ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” SATU MARE ROMÂNIA COCÂRCA DIANA PREGĂTITOARE SĂLĂJAN LAVINIA Participare
9 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA TARNOIVCZ SOFIA PREGĂTITOARE ȘTEF MANUELA II
10 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA BUIER ANNA MARIA PREGĂTITOARE ȘTEF MANUELA Participare
11 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA MANIȚA ANASTASIA PREGĂTITOARE ȘTEF MANUELA Participare
CLASA I
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA PROF. COORD. PREMIU
1 ȘC. GIMN. „O. GOGA” SATU MARE ROMÂNIA MUREȘAN NATALIA I RAȚIU IOANA Participare
2 ȘC. GIMN. „O. GOGA” SATU MARE ROMÂNIA SCURTU DANIELA I GROZA LOREDANA Participare
3 ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” V MEDIEȘU AURIT SATU MARE ROMÂNIA BERINDE OCTAVIA I ȚINCA CARMEN Participare
4 ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” V MEDIEȘU AURIT SATU MARE ROMÂNIA GOVOR CARINA I ȚINCA CARMEN Participare
5 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA GIURGI MIHAI I ȚINCA DENSA III
6 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA BUNNA TEODORA I ȚINCA DENSA I
7 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA HELVEI MATEI I ȚINCA DENSA II
8 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA PAȘCALĂU ANDREI I CHIȘ ALINA I
9 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA CHIȘ MATEO DANIEL I CHIȘ ALINA Participare
10 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA ȘIREAG ȘTEFAN I CHIȘ ALINA Participare
CLASA A II-A
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA PROF. COORD. PREMIUL
1 SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” SATU MARE ROMÂNIA DENOCEA MARIA II DEMETER ANA Participare
2 SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” SATU MARE ROMÂNIA KOCH NAOMI REBECA II DEMETER ANA II
3 SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” SATU MARE ROMÂNIA MACOVEI ALESIA II HALASZ ZITA II
4 SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” SATU MARE ROMÂNIA DANI CAROLINA II HALASZ ZITA Participare
5 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA RAȚIU SOFIA II SZAUFTMAN CAMELIA III
6 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA SLAVU MARIA II SZAUFTMAN CAMELIA Participare
7 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA COSAR CASANDRA II SZAUFTMAN CAMELIA Participare
8 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA GERGELY EMILIA II TĂMAȘ FLORICA I
9 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA BOLDE ARIANA II TĂMAȘ FLORICA Participare
10 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA HIJAZYAL ALESIA II TĂMAȘ FLORICA Participare
CLASA A III-A
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA PROF. COORD. PREMIU
1 ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT SATU MARE ROMÂNIA MUREȘAN JESSICA III RUSZ CORINA DELIA Participare
2 ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT SATU MARE ROMÂNIA PETRICEAN IOANA III RUSZ CORINA DELIA Participare
3 ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT SATU MARE ROMÂNIA GHEGHEȘ MĂDĂLINA III RUSZ CORINA DELIA Participare
4 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM SATU MARE ROMÂNIA ANDOR MARIA III CRĂSNEAN LIVIA Participare
5 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA TUPIȚA ANDREEA III CRĂSNEAN LIVIA II
6 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA ARDELEAN ELIZA III CRĂSNEAN LIVIA Participare
7 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA HOROTAN CATINCA III CRĂSNEAN LIVIA III
8 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA TURTOI ANASTASIA III GROZA CHILINȚAN RALUCA I
9 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA POP DORA III GROZA CHILINȚAN RALUCA Participare
10 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA BOLOGA LARA III GROZA CHILINȚAN RALUCA Participare
11 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA MOISĂ ELENA III BOLDAN RALUCA Participare
12 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA HOTEA THEODORA III BOLDAN RALUCA Participare
13 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA SABĂU DAIANA III BOLDAN RALUCA Participare
14 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA MAROZSAN ADRIENN III ROATIȘ ADRIANA Participare
15 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA NAGY ZSANETT III ROATIȘ ADRIANA Participare
16 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA UNGVARI PETER III ROATIȘ ADRIANA Participare
17 ȘC. GIMN. „T. V. ȘTEFANELLI” SUCEAVA ROMÂNIA MARCICO GIULIA III ZBRANCA LĂCRIMIOARA Participare
18 ȘC. GIMN. „T. V. ȘTEFANELLI” SUCEAVA ROMÂNIA MAXIM DANIEL III ZBRANCA LĂCRIMIOARA Participare
19 ȘC. GIMN. „T. V. ȘTEFANELLI” SUCEAVA ROMÂNIA RUSU RALUCA III ZBRANCA LĂCRIMIOARA Participare
20 ȘC. GIMN. „GELLERT SANDOR” MICULA SATU MARE ROMÂNIA NAGY ZSANETT III BARNA BOGGLARKA IMOLA Participare
21 ȘC. GIMN. „GELLERT SANDOR” MICULA SATU MARE ROMÂNIA MAROZSAN ADRIENN III BARNA BOGGLARKA IMOLA Participare
22 ȘC. GIMN. „GELLERT SANDOR” MICULA SATU MARE ROMÂNIA UNGVARI PETER III BARNA BOGGLARKA IMOLA Participare
CLASA A IV-A
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA PROF. COORD. PREMIU
1 SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” SATU MARE ROMÂNIA TASNADI CYNTHIA IV ZAB TIMEA Participare
2 SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” SATU MARE ROMÂNIA PIȘCOREAN LAVINIA IV ZAB TIMEA Participare
3 SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” SATU MARE ROMÂNIA JUHASZ VICTORIA IV MEKER ERIKA II
4 SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” SATU MARE ROMÂNIA NAGHI ELIZA IV MEKER ERIKA Participare
5 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA BIG MARIA IV LENGYEL CLAUDIA I
6 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA CUCUIAT MARIA IV SECAN ALINCA Participare
7 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA SAVU PATRICIA IV SECAN ALINCA III
8 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA ȘTEȚ SARA IV SECAN ALINA III
9 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA SCHWARTZ FABIAN IV CHERECHEȘ CRISTINA Participare
10 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA SARVADI ARIANA IV CHERECHEȘ CRISTINA Participare
11 ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE ROMÂNIA KIRALI EVELIN IV CHERECHEȘ CRISTINA Participare
CLASA A V-A
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA PROF. COORD. PREMIU
1 COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” ARAD ROMÂNIA POPESCU ȘTEFANIA V ZEIGER DANA I
2 ȘC. GIMN. „MIERCEA ELIADE” SATU MARE ROMÂNIA BALOGH PETRA IULIA V GABRUS ANDREA /MATYAS BEATA II
3 GRĂDINIȚA ȘI ȘCOALA BILINGVĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ HAJDU-BIHAR SĂCAL UNGARIA TOROK DIANA V HOLLO CSEJTEI KINGA III
CLASA A VI-A
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA PROF. COORD. PREMIU
1 COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” ARAD ROMÂNIA VANCI EMA VI NECIU ADELINE I
2 COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” ARAD ROMÂNIA VANCI ANA VI NECIU ADELINE I
3 COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” ARAD ROMÂNIA VANCI NINA VI NECIU ADELINE III
4 LICEUL DE ARTA
„AUREL POPP” SATU MARE ROMÂNIA MAȘNIȚA IVANA VI BONTA ILEANA I
CLASA A VII-A
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA PROF. COORD. PREMIU
1 COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” ARAD ROMÂNIA NEAMȚU SARA VII ZEIGER DANA Participare
2 COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” ARAD ROMÂNIA BULEA ALESSIA VII ZEIGER DANA Participare
3 ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI SATU MARE ROMÂNIA BRATA DOMINIK ROLAND VII CROITOR DENISA Participare
4 ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI SATU MARE ROMÂNIA PINTEA DANIEL VII CROITOR DENISA Participare
5 ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI SATU MARE ROMÂNIA VARGA CORNEL VII CROITOR DENISA Participare
6 ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI SATU MARE ROMÂNIA PAUL IOSIF VII GOMBOȘ CRISTINA III
7 ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI SATU MARE ROMÂNIA FAZEKAS REKA VIKTORIA VII OLAH TURBUCZ NATALIA Participare
8 ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI SATU MARE ROMÂNIA KALA HAJNALKA TAMARA VII OLAH TURBUCZ NATALIA Participare
9 LICEUL DE ARTA
„AUREL POPP” SATU MARE ROMÂNIA MARKOCSAN VIVIEN VII BONTA ILEANA III
10 ȘC. GIMN. „IOAN VICOVEANU” SUCEAVA ROMÂNIA BĂLICI FORENTINA VII DRĂGOI ANCUȚA MONICA III
11 ȘC. GIMN. „IOAN VICOVEANU” SUCEAVA ROMÂNIA CORNE BIANCA VII DRĂGOI ANCUȚA MONICA II
12 ȘC. GIMN. „IOAN VICOVEANU” SUCEAVA ROMÂNIA ȚUGUI CRISTINA VII DRĂGOI ANCUȚA MONICA I
13 GRĂDINIȚA ȘI ȘCOALA BILINGVĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ HAJDU-BIHAR SĂCAL UNGARIA FAR PANNI VII HOLLO CSEJTEI KINGA II
CLASA A VIII-A
NR. CRT. ȘCOALĂ JUD. ȚARA NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA PROF. COORD. PREMIU
1 ȘC. GIMN. RAKOCZI FERENCZ SATU MARE ROMÂNIA BODOR PATRICIA VIII BONEA ALINA-NARCIS Participare
2 ȘC. GIMN. RAKOCZI FERENCZ SATU MARE ROMÂNIA GENISTEAN ERIK VIII BONEA ALINA-NARCIS III
3 ȘC. GIMN. RAKOCZI FERENCZ SATU MARE ROMÂNIA KOCH LEA VIII BONEA ALINA-NARCIS II
4 ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI SATU MARE ROMÂNIA MAGYARI HANNA VIII ILLE GABRIELA MARIANA Participare
5 ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI SATU MARE ROMÂNIA KOCSIS NICOLETA MARIA VIII OLAH TURBUCZ NATALIA Participare
6 LICEUL DE ARTA
„AUREL POPP SATU MARE ROMÂNIA VARGA NATALIA-LAURA VIII LEPEDUS ILDIKO I
7 LICEUL DE ARTA
„AUREL POPP SATU MARE ROMÂNIA BORDEIANU ALEXANDRA NATALIA VIII LEPEDUS ILDIKO I