Nu doar echipele din Liga a 3-a din județ și-au reluat pregătirile pentru sezonul de primăvară ci și cele de liga a 4-a elite sună adunarea în această săptămână.

Două dintre favoritele la câștigarea campionatului din elite, Olimpia Satu Mare și Recolta Dorolț s-au reunit deja, galben-albaștrii de luni sub comanda lui Cristi Popa iar Recolta Dorolț de marți .

Luni seara, la baza sportivă Rania, jucătorii Olimpiei au răspuns prezent la primul antrenament condus de noul nostru antrenor Cristi Popa.

18 jucători au luat parte la primul antrenament din 2023, urmând ca în următoarea perioadă să se mai alăture lotului și alți jucători cu care conducerea clubului nostru se află în negocieri.

Din staff-ul tehnic al Olimpiei, alături de Cristi Popa mai fac parte secundul Csaba Fedak și antrenorul de portari Ovidiu Suciu.

Olimpia a anunțat și primul transfer al iernii, fundașul Apai de la Vetiș urmându-și antrenorul, pe Cristi Popa .

”De asemenea, în zilele următoare vă vom anunța programul meciurilor de pregătire pe care #GalbenAlbaștrii le vor disputa în cele 9 săptămâni rămase până la reluarea campionatului ligii a IV-a Elite.” Transmite conducerea Olimpiei pe pagina oficială de facebook.

Olimpia a terminat anul pe locul trei în seria B din elite dar poate ajunge pe prima poziție dacă-și câștigă restanța nedisputată în toamnă…

Recolta Dorolț, liderul din seria A a început de marți seara pregătirile sub comanda antrenorului Cosmin Iuhas.

“Am inceput antrementele. Două antremante pe zi, pe sintetic, la Dorolt. Suntem in discutii cu 3 jucători, plus 2 juniori pentru a ne completa lotul. Primul amical il jucam pe data de 4 februarie, cu Şimleu Silvaniei, dupa care vom mai avea 4 amicale pana la inceperea campionatului. Avem acele patru etape din retur in care ne dorim sa facem cat mai multe puncte, petru a ne putea califica in play-off, unde ne dorim sa practicam un joc cat mai ofensiv si frumos. La Dorolt e o atmosfera foarte buna, suntem o comunitate care iubim fotbalul”, spune antrenorul Cosmin Iuhas.