Darren Betea, podium la Prejmer în etapa a 2-a a Romanian Karting Masters

- Advertisement -

La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat etapa a 2-a seriei naționale, ”Romanian Karting Masters”

Pe circuitul Prejmer Raceway din judetul Brasov, la a categoria mini au participat un numar de 18 piloti, printre ei și sătmăreanul Darren Betea.

Darren Betea a fost al 3-lea cel mai rapid pilot la ”Crono”, el pornind astfel la startul primei manse de concurs de pe pozitia a 3-a a grilei de start.

Darren a reusit să-și mentină pozția, și după 4 tururi in care si-a atacat adversarul, a reușit să câștige o poziție și a urcat pe doi.

In manșa a doua de concurs sătmăreanul termină pe locul 4, dar din cauza unei penalizări de 3 secunde, primita la start, termină mansa pe locul 7.

În manșa a-3-a de concurs, din cauza unei lovituri primate din spate, Darren a fost ”scos” in decor. Revine pe circuit pe pozitia a 16-a si reuseste in cele 9 tururi ramase sa demonstrezea valoarea pe care o are, reușind să ajungă până pe pozitia a 7-a.

După un start bun in manșa a 4-a de concurs, din păcate Darren se confrunta cu o problemă tehnică si se vede nevoit să cedeze pozitie dupa pozitie si termină mansa abia pe locul 14.

Dupa un weekend dificil, Darren Betea termină totusi etapa 2 a RKM pe pozitia a-6-a in clasamentul pe etapă și obține locul 2 la categoria Under 10, un nou podium bine meritat.

In clasamentul general, dupa 2 etape, sătmăreanul urcă pe pozitia 5-a.