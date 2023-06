Clipe, momente și amintiri plăcute! Emoții pentru copii și părinți!

- Advertisement -

Sunt multe momente din viețile noastre care ne rămân în minte. Sigur unele fericite altele mai puțin, dar azi vreau să vă vorbesc despre unele fericite atât pentru copii cât și pentru părinți. Urmează finalul de an pentru clasele a VIII- și a XII-a. Festivități pline de emoții pentru copii, părinți, bunici, profesori. Ultim sunat de clopoțel, serenade și examenul maturității versus evaluarea națională, anii de liceu. Frumos că ambele se termină cu Gaudeamus, flori, familie și prieteni alături, dar și cu mult așteptatele banchete. Pentru mine este o zi emoționantă, au trecut 15 ani și 2 luni de când s-a născut băiatul meu cel mare și astfel am devenit părinte. Cred că cele mai frumoase amintire și momente le avem de la copii. Țin minte exact când s-au născut Raul și Rareș doamne ce fericiți am fost toți, noi părinții și bunicii. Azi am deosebita plăcere să îmi văd puiul cel mare absolvent de clasa a VIII-a și așa ca mine mai sunt foarte mulți părinți. După aproape trei săptămâni de grevă generală în educație, cadrele didactice ar putea reveni în curând la clase. Potrivit unor surse apropiate de negocieri, miercuri seara sau cel târziu în cursul zilei de joi ar urma să se anunțe încetarea conflictului de muncă. Greva generală a fost declanșată pe 22 mai, sindicatele solicitând majorări salariale, un nou mod de calcul pornind de la salariul debutanților, indexări anuale și creșteri ale investițiilor în infrastructura de educație.

Sigur că, acum, nu vreau să zic cine a greșit și cine nu în această grevă nici să caut soluții că din păcate nu la mine în pix stă o decizie în această privință. De ce sunt însă convins e că adevărul este întotdeauna undeva la mijloc, dar cel mai important este că lucrurile se vor rezolva, profesorii vor intra din nou în clase. Se pare că după angajamentul politic pentru profesori al premierului Nicolae Ciucă și al președintelui PSD Marcel Ciolacu, care și-au luat angajamentul că viitorul Guvern va pune în aplicare creșterea salariilor din Educație având ca bază creșterea salariului profesorului debutant / asistentului universitar la nivelul salariului mediu brut pe economie. În ședința de Guvern de joi, acest angajament va fi transpus sub forma unui Memorandum care consfințește decizia acestei guvernări de a pune Educația în centrul politicilor sale publice.

Sperăm să fie așa și să reauzim pe străzi serenadele, în oraș plin de lume pentru că vor merge la ultim sunat de clopoțel, la festivitățile de final de clasa a VIII-a, chiar dacă va fi mai greu cu florile și parcările. Felicit directorii, profesorii, școlile care fac sau au făcut festivitățile de final de an pentru absolvenții de a VIII-a și a XII-a, felicit părinții și copiii pentru absolvire, le urez baftă la examene și distracție plăcută la banchet.

Mulți ani trăiască școala românească!

Răzvan Govor