Gala „ONG de exercițiu” și-a premiat câștigătorii, copii și tineri din mediile defavorizate

Casa Meșteșugarilor a găzduit miercuri, 31.01.202, gala „ONG de exercițiu , un eveniment organizat de Asociația Stea din Satu Mare în parteneriat cu Asociația Pirita Children – Copiii din Pirita (Baia Mare), la care au participat peste 160 de persoane dornice să descopere proiectele de solidaritate realizate de către copiii și tinerii vulnerabili din Sătmărel și Pirita (Baia Mare), în ultimii 2 ani.

„În 2022 am început printr-o etapă în care copiii și tinerii au învățat mai întâi despre ce este societatea civilă și au avut ocazia să interacționeze cu reprezentanți ai diferite ONG-uri locale descoperind o varietate de domenii de acțiune. Apoi, în primul an, aceștia au creat și au dus la bun sfârșit proiecte de solidaritate exterioare comunităților lor, devenind mici ONG-iști care identifică probleme, caută soluții și acționează pentru cauza în care cred. În al doilea an, proiectele copiilor și tinerilor s-au concentrat asupra propriilor comunități, aducând schimbări pozitive semnificative”, a afirmat Cristina Bala, directorul Asociației Stea.

Misiunea juriului, format din personalități locale cu expertiză și implicare în comunitate, a fost una dificilă deoarece toate proiectele li s-au părut extrem de frumoase și de importante pentru comunitate. Din juriu au făcut parte: Anișoara Boitor, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Satu Mare; Ruxandra Chivulescu – director Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Satu Mare; Mircea Deac – manager Școala de Arte Satu Mare; Crina Dunca – președintele Patronatului IMM Satu Mare; Lavinia Filip – manager Somipress România SRL; Carmen Postaș – manager Transilvania Woodstock SRL și Patricia Șipos, reprezentantă a Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

Printre cele mai de impact inițiative ale copiilor din Sătmărel și Pirita se numără : „Cățelușii fericiți” prin care aceștia au reușit să strângă 160 de kilograme de hrană pentru căței, ajutând astfel adăpostul organizației Freelife Satu Mare; „Ajutoarele naturii” care au plantat 20 de puieți de arbori și au instalat în pădurea Crucișor din cadrul Ocolului Silvic Borlești hrănitoare biodegradabile cu semințe pentru păsări; cei de la „Ajutor pentru un nou viitor” au gătit și au oferit o masa caldă pentru 52 de persoane fără adăpost rezidente în cadrul Centrul Social de Urgență (adăpost de noapte) al Direcției de Asistență Socială Satu Mare; “Vin cu tine la școală”, un proiect care a fost deosebit de emoționant pentru că demonstrat cum se poate naște o valoare și cum poate fi ea transmisă de la copiii mai mari la cei mai mici; “Grădina senzorială”, un proiect care a avut ca obiectiv principal realizarea unei mici grădini cu plante aromatice în curtea centrului pentru copii cu autism din Baia Mare etc.

Evenimentul s-a bucurat de participarea cunoscutei formații XXL Band, care a încântat audiența cu un program muzical deosebit, timp în care juriul a ales proiectele câștigătoare: „Casa de jucării” locul I la categoria „Educație și dezvoltare”; „Pentru o lume mai bună” si „Grădina senzorială” la egalitate locul I la categoria „ Incluziune și Diversitate (Sprijin pentru Persoane cu Dizabilități)”; „Ajutor pentru un nou viitor”, locul 1 la categoria „Solidaritate Socială (Sprijin pentru refugiați / oameni fără adăpost)” și „Ajutoarele naturii” locul 1 la categoria „ Protecția Animalelor și Mediu.

Competiția de proiecte de solidaritate „Gala ONG de exercițiu” este o puternică activitate de advocacy care și-a propus să evidențieze nu doar impactul pozitiv al proiectelor înscrise, ci și puterea transformatoare a copiilor și tinerilor care le-au creat și dus la bun sfârșit, care, în ciuda propriei vulnerabilități, au devenit adevărați agenți ai schimbării și exemple inspiraționale pentru comunitatea lor.

Acest eveniment și activitățile asociate se desfășoară în cadrul proiectului “Și EU pot! IMAGINEZ, CRED și CONSTRUIESC un VIITOR de SUCCES!”. Proiect derulat de Asociația Stea în parteneriat cu Asociația Pirita Children-Copiii din Pirita cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității de a-și construi un viitor de succes şi susținerea incluziunii a 110 copii și tineri vulnerabili, din două dintre comunitățile cele mai marginalizate din Satu Mare și Baia Mare în decurs de 24 de luni prin crearea unor mecanisme puternice de intervenție care să susțină abilitarea romilor, acționând sinergic asupra reducerii decalajelor privind accesul la educație, oportunitățile de dezvoltare, participarea la viața comunității și creșterii nivelului de acceptare a romilor.

Despre Asociația Stea

Asociația Stea este un ONG creat în Satu Mare in 2004, având misiunea de a susține oamenii și comunitățile marginalizate prin educație și antreprenoriat pentru a depăși obstacolele ce stau în calea incluziunii lor sociale. Viziunea Stea este o lume în care cei mai vulnerabili au puterea să iasă din sărăcie, să-și construiască o viață demnă pentru familiile lor și să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Pentru mai multe informații, accesați www.asociatiasteasm.ro.

Despre Asociația Pirita Children – Copiii din Pirita

Asociația Pirita Children – Copiii din Pirita este o asociație de voluntari care a luat naștere în martie 2020, după 4 ani de implicare voluntară în sprijinul copiilor din cea mai săracă comunitate marginalizată din Baia Mare. Misiunea asociației este de a ajuta copiii din această comunitate să aibă acces la educație.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat din Granturile SEE 2014 – 2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eegrants.ro.