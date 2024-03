HRAM. Sărbătoare în parohia greco catolică  „Bunavestire” din Satu Mare

A fost o seară de rugăciune și o seară de sărbătoare pentru comunitatea de credincioși greco-catolici de la Biserica ”Bunavestire” din cartierul Carpați, municipiul Satu Mare.

Duminică de la ora 17 a fost săvârșită slujba și sărbătorit hramul bisericii de pe strada Clăbucet.

Sfânta Liturghie Arhierească a fost celebrată de către părintele protopop Eduard Fischer alături de un sobor de preoți.

Aceștia s-au rugat la final pentru sănătatea părintelui paroh al Bisericii ”Bunavestire”, Gheorghe Simion, cel care a lipsit de la sărbătoare din cauza unei probleme medicale.

Se sărbătorește an de an in perioada Postului Mare

Buna Vestire, sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzător celui de Buna Vestire), este praznicul in amintirea zilei in care Sfântul Arhanghel Gavril a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sărbătoare confirmata in documente, dintre sărbătorile Maicii Domnului. Data a variat la început. Astfel, unii o sărbătoreau in ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar in unele Biserici din Apus, ca cele din Spania, Galia si Milano, la 18 decembrie. Data de 25 martie s-a generalizat in toata lumea catolica si apoi in toate confesiunile religioase, cu excepția armenilor. Este marcata in fiecare an, in perioada Postului Mare, fiind una dintre sărbătorile pentru care Biserica acorda dezlegare la peste, indiferent in ce zi ar cădea aceasta.