“Sătmăreanul” Marc Garcia Chivari, micul campion al Cataluniei la Motocross

A devenit deja o obișnuință să se scrie în presă despre performanțele copiilor născuți în străinătate din părinți plecați din România în ultimii 20-30 de ani.

E și cazul micuțului Marc Garcia Chivari cel care e născut pe 15 ianuarie 2015 în Llagostera (Girona) iar mama , Andrada e originară din Satu Mare iar tatăl, Xavier… spaniol.

La doar 9 ani, Marca Garcia Chivari are deja un palmares de invidiat în motorsport.

Marc a avut parte de prima lui motocicletă la doar 3 anișori , o Malaguti (anii 80).

Apoi la vârsta de 5 ani a primit și prima sa motocicletă de competiție, o KTM SX 50cc (Automatic)

La vârsta de 6 ani a intrat pe circuit pentru primele experiențe și primele curse însă la început bazele au fost puse pe sesiunile de antrenament.

La 7 ani a făcut saltul la 65cc, cu un an intens de antrenamente și Marc a participat la primele curse.

La vârsta de 8 ani a concurat în Liga Catalană de Motocross, unde a dat lovitura devenind campion Girona MX 65-A . Tot în acel an a terminat al treilea în Campionatul teritorial Mototerra din Girona. De asemenea, a reușit să câștige Endurocross la categoria inițiere copii 1 (6-9 ani) și terminat al treilea la Scratch (până la 12 ani)

În acest sezon, pilotează un Husqvarna TC 65cc în prima cursă a Campionatului Catalan din La Pobla de Mafumet (Tarragona), reușind să termine pe poziția a treia.

A urmat a doua cursă din acest sezon și prima din Liga Interprovincială Catalană MX din Amposta (Tarragona) . Marc a încheiat pe pozitia a treia.

Iar viitorul sună bine dacă ținem cont că părinții sunt primii susținători ai micuțului Marc. Iar în 2024 sunt perspective ca Marc să participe la toate cursele din cadrul Campionatului Cataluniei , a Ligii Interprovinciale Catalane MX, Campionatului teritorial Girona Mototerra și enduro .

Marc combină excelent performanța sportivă cu cea școlară . ”Sătmăreanul” nostru Își dorește foarte mult să continue să progreseze și face cursuri de pregătire cu piloți de nivel înalt ca Aleix Díaz și Roger Oliver.

Pe lângă motocross , Marc mai are și altepreocupări sportive…E un pasionat de arte marțiale , inot și ciclism montan .

Mult succes Marc și gânduri bune de aici , de la a doua casă din Satu Mare.