Wikipedia devine o sursă ușor penetrabilă

Am considerat totuși că este mai bine dacă vă dau doar datele necesare găsirii acestui articol și, după ce vă veți documenta singuri, să vă formați propria părere, nealterată de elucubrațiile mele sau ale altora. Datele din acel articol sunt verificabile și chiar am mers pe șirul unora dintre ele constatând veridicitatea lor. Ba mai mult, nu numai wikipedia în limba engleză a fost vandalizată ci, pe alocuri, chiar și cea în limba română. Acum nu știu dacă sunt aceeași violatori dar cu certitudine au atacat diverse postări despre cultura și arta română, inclusiv despre artiști și oameni de cultură, adăugând pasaje credibile, dar în marea lor majoritate neadevărate.

Proiectul Wikipedia a început în 2001, mai precis pe 15 ianuarie 2001 (coincidență faptul că la această dată ne aducem aminte de Mihai Eminescu și faptul că, 10 ani mai târziu, 15 ianuarie a devenit „Ziua culturii naționale”). Versiunea pentru România a pornit doi ani mai târziu, pe 12 iulie 2003 când Bogdan Stăncescu a scris primele articole în limba română pe o pagină creată de el. De-a lungul timpului am scris și eu câteva articole în primii ani ai acestui demers cultural dar, cu timpul, după ce a fost descoperită Wikipedia de marea masă a oamenilor de știință și de cultură de la noi din țară am lăsat pe alții, mai bine pregătiți ca mine, să dezvolte enciclopedia. Atinsesem biografiile câtorva oameni de știință, de cultură și a câtorva sportivi care, atunci când i-am pictat, făceau parte din eșalonul secund al domeniilor pe care le reprezintă.

Unele din aceste contribuții ale mele au fost complet înlocuite, altele au fost pe alocuri completate, iar altele au fost chiar bazele unor articole foarte bine documentate și dezvoltate în timp. Mai ales cele ale unor sportivi precum Reka Lazăr, Anamaria Brânză, Gabi Szabo, Ionela Târlea, Denisa Costescu, Mihaela Melinte, Cristina Stahl și alți sportivi care, spre deosebire de cele menționate, n-au mai urcat culmile gloriei așa cum prevăzusem. Oare sunt prea lăudăros dacă vă spun că la cele patru atlete menționate mai sus am fost primul ziarist care le-a luat un interviu? În 1995 tocmai se întorceau cu medaliile de aur, argint și bronz de la Campionatele Europene de Atletism pentru juniori sub 20 de ani de la Nyíregyháza și au făcut o haltă la Hotel Sport din Satu Mare. Sandu Contraș, pe atunci director la DJTS Satu Mare m-a anunțat și ca orice gazetar sportiv care se respectă m-am conformat. Au fost șase fete, dar pe două dintre ele, spre rușinea mea, nu mi le mai amintesc.

Din păcate sunt unele articole care au fost vandalizate, mai ales dintre acelea în care scoteam în evidență caracterul patriotic al personajului. Dar nu numai. Recent, așa mai pe ocolite, am fost acuzat că eu aș fi fost autorul actului reprobabil. Le transmit acelora că nu m-am mai atins (cu scrisul mă refer) de Wikipedia de vreo doisprezece ani. După cum am spus am lăsat pe alții mai competenți ca mine. Am fost doar unul dintre cei care a dat o pană de ajutor dezvoltării acestui concept. Din păcate s-a ajuns aici unde s-a ajuns. Sper să se găsească modalități de combatere a răutății umane. Pe toate planurile și în toate sensurile.

Opriți războaiele!