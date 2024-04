Anunt mediu

ARTEMA SRL cu sediut in mun. Satu Mare, str. lon C. Bräteanu, nr. 12, ap. 6, , jud. Satu Mare, pentru proiectu: ” Extindere fermã de pui de carne pentru SC ARTEMA SRL”, propus a fi amplasat in loc. Supuru de Jos, extravilan, anunt publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare revizuite/actualizata de către APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat.

Proiectul deciziei de incadrare si modivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM

Satu Mare, str. Mircea cel Bätrân nr. 8/B, in zilele dee luni-joi intre orele 8-16,30, vineri intre orele

8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro