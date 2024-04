Astăzi și joi pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti

HH. Nu vă speriați, nu despre celebrul fotbalist argentinian Helenio Hererra vă povestesc, ci despre pianistul Horea Haplea. S-a născut în 1980 la Alba-Iulia și a început studiul pianului la „Școala de muzică” din același oraș sub îndrumarea profesoarei Cristina Muntean, continuându-și formarea la „Liceul de muzică Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, la clasa profesoarei Gerda Türk. În 2004 a absolvit „Academia națională de muzică Gheorghe Dima” (ANMGD) din Cluj-Napoca, la clasa de pian a profesorului Daniel Goiţi şi la specializarea „Dirijat vocal-simfonic”, la clasa profesorului Florentin Mihăescu. În 2006 a absolvit masteratul în „Interpretare pianistică” la aceeași instituție. O serie de personalități l-au îndrumat în diferite discipline muzicale: Ferdinand Weiss (citire de partituri și analiză interpretativă comparată), Tudor Jarda (armonie) și Peter Szegö (contrapunct și compoziţie).

Horea Haplea a fost premiat la concursuri naționale și internaționale de interpretare, iar activitatea sa artistică include apariţii în recitaluri pianistice, recitaluri camerale și concerte. A concertat ca solist cu orchestre ale filarmonicilor din ţară: Cluj-Napoca, Iași, București (Orchestra de Cameră Radio), Sibiu, Oradea, Râmnicu-Vâlcea, Craiova, colaborând cu dirijori de prestigiu (Florentin Mihăescu, Alexandru Lăscae, Horia Andreescu, Gheorghe-Victor Dumănescu, Romeo Râmbu, Cristoph Rheli ș.a.). Are o bogată activitate în genul cameral, evoluând alături de formații precum Cvartetul Transilvan, Cvartetul Tiberius, Cvartetul Consonanțe, Trio-ul Orpheu sau împreună cu parteneri precum Răsvan Dumitru, Raluca Ilovan, Iulia Merca, Marius-Vlad Budoiu, Gheroghe Roșu ș.a. Este prezent în festivaluri muzicale, printre care: Toamna Muzicală Clujeană, Cluj Modern, A Tribute to György Ligeti in His Native Transylvania, Zilele Muzicii Româneşti etc. Este membru fondator al formației camerale Consort, cu care înregistrează în 2007 un CD intitulat Muzică preclasică pentru soprană, trompetă şi orgă.

În 2012 a obținut titlul de doctor în muzică, teza sa purtând titlul „Aspecte ale stilisticii interpretative în Concertele pentru pian de Ludwig van Beethoven”, avându-l îndrumător pe prof. univ. dr. Adrian Pop. A predat în cadrul ANMGD disciplinele: pian principal, acompaniament pianistic, citire de partituri și acompaniament la clasele de vioară, violoncel și flaut. În prezent este conferențiar universitar la disciplinele acompaniament canto și acompaniament lied-oratoriu în cadrul „Departamentului de canto şi artă scenică”.

Opriți războaiele!