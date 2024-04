Carei Bike Tour, la a doua ediție

Echipa Retro Bikers Carei, împreună cu asociația Foto Club „Vasile Vénig László” Carei organizează în 18 mai 2024, pentru a doua oară un eveniment sportiv de ciclism la care sunt așteptați toți iubitorii de biciclete și nu numai – Carei Bike Tour 2024.

Să descoperim de pe bicicletă orașul Carei și împrejurimile, pistele de biciclete, punctele de interes.

Fiecare participant primește la inregistrare o foaie de parcus, pe care vor fi menționate punctele de control care trebuie găsite și unde acestea vor fi stampilate. Participanții vor fi așteptați în 13 puncte de control, dintre care 9 vor fi în oraș, iar celelalte 4 în localitățile apropiate (Căpleni, Cămin, Urziceni, Foieni).

Vor fi două trasee, una mai ușoară de aprox. 10-12 km, în raza orașului, si una mai lungă de cca. 25-30 km. După ce ați primit foaia de parcurs puteți porni pentru a strânge ștampilele de la fiecare punct de control, in orice ordine, important este ca pănâ la ora 17:00 să ajungeți inapoi la punctul de pornire. Cei care colectează toate ștampile din oraș vor primi un cadou, iar cei care reușesc să strângă si ștampile din localitatile învecinate, vor primi un cadou in plus.

Copiii cu vârsta sub 14 ani pot participa la eveniment doar în prezența unui părinte sau însoțitor.

Data evenimentului: 18 Mai 2024

PROGRAM:

09.00 – 13.00 Înregistrare si preluarea foilor de parcurs în parcul castelului

09.00 – 17.00 Colectarea ștampilelor

17.00 – 18.00 Concurs: Cea mai frumoasă bicicletă

Evenimentul este gratuit!

Toată lumea participă la eveniment pe propriul risc.

Materialele video și audio realizate în cadrul evenimentului vor fi folosite in mod liber de câtre organizatori.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica data si programul evenimentului.

Pentru a avea mai mult timp pentru distracție, puteți descărca declarația de răspundere de aici, dacă puteți, completată și semnată să vă prezentați cu ea la punctul de înregistrare.