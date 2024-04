Cursul introductiv Coerver® a ajuns în Țara Oașului

Cursul introductiv Coerver® a ajuns până în Țara Oașului, încântând pasionații de fotbal din zona noastră. Sâmbătă, 14 aprilie, într-o zi frumoasă, participanții au fost introduși în lumea fascinantă a metodologiei Coerver®, punând bazele unei evoluții în fotbalul local.

Scopul acestui curs introductiv a fost de a oferi antrenorilor o perspectivă proaspătă și o bază solidă teoretică și practică, bazată pe experiența și evoluția continuă a metodei Coerver® începând cu anul 1984. Participanții au avut ocazia să experimenteze diverse procedee tehnice, de la manipularea mingii până la aplicarea acestora într-un mediu de joc autentic, beneficiind de vasta bibliotecă de exerciții și tehnici pusă la dispoziție de Coerver®.

Evenimentul a fost găzduit de către clubul partener, C.S. OAȘUL 1969 Negrești-Oaș, oferind un cadru propice pentru învățare și dezvoltare. Atmosfera plină de pasiune și dedicare a cursanților a făcut ca această experiență să fie una memorabilă și motivantă pentru toți cei implicați.

”Evenimentul a avut loc la baza noastră sportivă și a adunat antrenori pasionați, inclusiv reprezentanți de la Somesul, Il Calcio și, desigur, de la clubul nostru, reprezentat de entuziastul nostru antrenor Răzvan Lupu, iar Laur Nemes si Lusien Contra care deja au participat la cursul de introducere de la Bucuresti! Mulțumim fiecărui participant pentru angajamentul și pasiunea arătată pe parcursul acestui curs. Experiențele și tehnicile învățate aici sunt pași importanți în evoluția profesională a fiecărui antrenor și în dezvoltarea continuă a fotbalului. Cursul a oferit o incursiune în metodologia Coerver, punând bazele pentru tehnici de manipulare a mingii cat si a duelului 1vs1, care transformă modul în care abordăm pregătirea tinerilor fotbaliști. A fost o oportunitate excepțională de a învăța direct de la experții Coerver! Mulțumiri speciale Coerver Coaching Romania&Rep.Moldova pentru parteneriat și pentru expertiza extraordinară oferită în cadrul acestui curs. Așteptăm cu nerăbdare următoarele inițiative și ne bucurăm să continuăm această colaborare fructuoasă”, transmite clubul Oașul Negrești-Oaș.

Dan Gavrilescu printer participanții la curs

Fostul atacant al Olimpiei și acum antrenor la Sportul Botiz, Dan Gavrilescu a participat și el la cursuri și s-a arătat încântat de experiența dobândită.

” am deosebita plăcere să particip la un curs introductiv în metodologia Coerver, un curs care m-a ajutat sa vad și din alta perspectiva procedeele tehnice și de manipulare a mingii în jocul de fotbal bazate pe o bibliotecă remarcabilă a celor de la Coerver.

Mulțumesc mult pentru invitație colegului meu Laur Nemeș și clubul Oasul Negresti pentru că am avut aceasta oportunitate de a deprinde cunostinte noi, in procesul meu de învățare.

Ai respectul meu Laur pentru tot ceea ce faci, pentru pasiunea și inteligența pe care o expui in dezvoltarea ta.” A transmis Dan Gavrilescu.

Promisiuni de continuitate

Totul s-a încheiat cu promisiunea de a continua această colaborare fructuoasă și de a aduce mai multe oportunități de dezvoltare în comunitatea sătmăreană.

”Cursantii au experimentat cum sa invete procedeele tehnice de la complexul de Manipulare a mingii, pana la aplicarea lor in regim de joc bazat pe biblioteca noastră de lucru. Mulțumim cursanților noștri pentru prezența și mulțumim de asemenea clubului nostru partener C.S. OAȘUL 1969 Negrești-Oaș pentru găzduirea acestui eveniment educational. Până turna viitoare!”, transmite Coerver Coaching Romania&Rep.Moldova