Rezultate excelente pentru CS Judo Master în Slovacia

CS Judo Master a participat în Slovacia la Bardejov Judo Open

Alături de delegația sătmăreană condusă de Pelcz Attila au participat alți 906 sportivi din 14 țări.

”Mă bucur că am răspuns invitației deoarece a fost o competiție cu nivel ridicat atit pentru sportivii cei mici cit și pentru cei mari de U21.” Ne-a spus antrenorul Pelcz Attila.

Judo Master a participat cu 14 sportivi la diferite categorii. Iar sportivii noștri au avut abonament la medali de argint . Sătmăreni au pierdut 5 finale și au luat tot atâtea medalii de argint!

”Eu cred ca și medalia de argint este foarte valoroasă într-o categorie unde participa 19 sau 24 de sportivi” a mai spus Pelcz Attila.

La U11 Somogyvari Hanna a cucerit medalia argint la 23 kg. Veres Luca bronz la 27 kg și Goloman Gabriel locul 5. Cei doi au luptat pentru medalia de bronz.

”Trebuie sa-l remarc pe Gabriel care a luptat foarte bine până in seminifinale. La U13 la 40 kg am reușit medalia de argint prin Nemeth Maia și bronz prin Sas Raisa. A fost o bucurie mare sa avem 2 sportivi pe podium la o categorie grea cu 24 sportivi la start. la 48 kg Ilutan Lorena medalia de bronz. La U15 la 38 kg Ardelean Remus medalia de argint și Gândea Alexandra tot argint la -36 kg. De menținut ca Alexandra are 30 kg și este campioana României și a concurat la 36kg pentru ca la această competiție s-a pornit de la 36kg. ” a ținut să mai precizeze Pelcz Attila.

Antrenorul celor de la Judo Master speră ca Alexandra să devină dubla campioană națională în România .

La U21 Oprea Raul a cucerit medalia de argint la +100 kg iar Suciu Anna a luat aurul la 70 kg. Acest concurs a fost o pregătire bună pentru Campionatul Național U15/U13 ce va avea loc la Arad la finalul acestei săptămâni.

Altfel, antrenorul Pelcz Attila va participa în Kosovo, la acest final de săptămână la un stagiu de pregătire acesta fiind invitat de antrenorul echipei naționale a statului Kosovo.

”Trebuie să amintesc că în Kosovo în Orașul Peja este centrul olimpic și acest orășel mic a dat pentru Kosovo patru campioni olimpici și campioni mondiali ca Majlinda Kelmendi la 57 kg Nora Gjakova la 57 kg si Distria Krasniqila la 48 și la 52 campioana Olimpica. Este o mare plăcere să pot participa la aceasta pregătire la invitația prietenului meu Toni Kuka antrenorul lor” ne-a spus în încheierea discuției, Pelcz Attila.