Start lansat pentru Darren Betea la clasa MINI de la Romanian Karting Masters

Rezultat excelent obținut de pilotul sătmărean la prima etapă, de la Prejmer, de la Romanian Karting Masters. Etapa a avut loc între 12-14 aprilie.

La cei 10 ani ai săi, Darren a demonstrat din nou ca este cel mai rapid pilot la categoria mini. Sătmăreanul a terminat calificarile pe primul loc cu cel mai bun timp.

Mansa 1 , Darren o câștigă detașat după ce a pornit din pole-position pe grila de start.

Doar că schimbarea regulamentului nu l-a avantajat pe Darren Betea deoarece primii 8 clasati pornesc in ordine inversa in manșa următoare.

Astfel sătmăreanul s-a trezit pe locul 8 a grilei de start dar și așa acesta reuseste sa ajungă până pe poziția 4.

În manșa a-3-a, Darren porneste de pe pozitia 5 si dupa mai multe incidente si o penalizare de 3 sec termina abia pe pozitia 8.

Ca la roata norocului, ce l-a dezavantajat pe Betea in mansa 2 iată că i-a fost de ajutor acum in mansa a-4-a,. Sătmăreanul nostru pornește primul de pe grila de start si dupa o lupta palpitantă termina mansa pe locul 2.

Cu punctele acumulate in cele patru manse Darren Betea se claseaza pe locul 2 la prima etapa a Romanian Karting Masters.

De remarcat că am avut parte de un record de participare cu 20 de piloți la start la clasa mini.