Vedeta acestei săptămâni este trombonul

În 1902, după moartea tatălui său, Pryor și-a încheiat asocierea cu Sousa și a preluat trupa reorganizată Pryor; el a condus debutul la Majestic Theatre din New York City pe 15 noiembrie 1903. Timp de 30 de ani după aceea, trupa lui Pryor a fost o instituție americană. Și-a făcut prima apariție în Asbury Park, New Jersey, la Shore în 1904, unde a continuat să cânte până în 1930. Pryor Band a făcut turnee până în 1909, când a decis să se stabilească și să facă din Asbury Park casa trupei. Tot în această perioadă, a devenit dirijor de personal și aranjator pentru Victor Talking Machine Company din Camden, New Jersey. A organizat o a doua trupă care a cântat la complexul de divertisment din Coney Island, New York, timp de câțiva ani.

Pryor a compus aproximativ 300 de lucrări, inclusiv marșuri, noutăți, poezii în ton și trei opere ușoare, „Jinga Boo”, „Coliba unchiului Tom” și „În ajunul zilei nunții ei”. Printre realizările sale cele mai cunoscute au fost „On Jersey Shore”, „Queen Titania” și „The Whistler and His Dog”. A compus și o operă intitulată „Peter and Paul”, cu un libret de L. Frank Baum; libretul s-a pierdut. A intenționat să îi interpreteze pe Fred Stone și David Montgomery în mai multe roluri în mai multe perioade de timp.

De-a lungul carierei sale, Pryor a compus unele dintre cele mai cunoscute licrări de trombon de astăzi, inclusiv un aranjament al cunoscutului „Clopotele albastre ale Scoției”, precum și lucrări noutate pentru trupe, cum ar fi „The Whistler and His Dog”, cu solo-ul lui piccolo, cea mai cunoscută compoziție. O mare parte din această literatură a fost înregistrată de Ian Bousfield pe CD-ul său „Pryor Engagement”.

În 1985, mii de partituri timpurii ale lui Pryor au fost descoperite de dirijorul Rick Benjamin. Acesta a cântat multe dintre compozițiile lui Pryor cu Paragon Ragtime Orchestra.