Vești de milioane direct de la Guvern!!!

Românii au primit o veste minunată de la Guvern, dat fiind că până la finalul anului 2024 vor putea să se bucure de salariul minim european. Care este tertipul folosit de executiv pentru a-și putea duce la bun sfârșit promisiunea. PSD și Executivul sub conducerea lui Marcel Ciolacu au luat asupra lor angajamentul de a implementa salariul minim european până la sfârșitul anului 2024. Acest salariu minim european va fi corelat strâns cu salariul mediu pe economie, care a crescut recent de la 4270 de lei la 4876.

„Avem o ţară stabilă macroeconomic, avem o ţară unde în acest moment scade inflaţia şi încercăm să scădem preţurile la alimente. Acolo a mai rămas un decalaj. Am cifrele exact cât au crescut per gospodărie, cât au crescut veniturile per persoană, care sunt şi creşterile de preţuri. E pentru prima oară când suntem pe un plus de creştere”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la un post de televiziune.

Conform datelor furnizate de curând de Institutul Național de Statistică (INS), câștigul salarial mediu net în România a ajuns la suma de 4876 lei în februarie 2024, comparativ cu 4270 lei în aceeași perioadă a anului precedent, reprezentând o creștere netă de peste 600 lei. În ceea ce privește indicele câștigului salarial real, acesta a înregistrat un nivel de 106,5% în februarie 2024 față de aceeași lună a anului anterior, indicând o creștere a puterii de cumpărare a salariilor ajustată cu inflația.

În ultimii ani, PSD a impulsionat o politică fiscală care a inclus o serie de măsuri economice pentru a sprijini creșterea veniturilor populației și pentru a reduce discrepanțele sociale, reducând în același timp povara fiscală pentru angajați și stimulând creșterea economică. Una dintre inițiativele cheie ale PSD a fost creșterea salariului minim pe economie. Numai în 2023, acesta a crescut cu 750 de lei, iar din 1 iulie urma să crească cu alți 400 de lei, ajungând la 3.700 de lei. Astfel, prin promovarea unor politici care să încurajeze angajatorii să ofere salarii mai mari, PSD a contribuit la o creștere semnificativă a salariului minim în România, având un impact pozitiv asupra milioanelor de lucrători români cu venituri mici, îmbunătățindu-le nivelul de trai și reducând riscul de sărăcie.

PSD a promovat, de asemenea, creșterea salariilor în sectorul public, în special în domeniile educației și sănătății, încercând să atragă și să mențină în sistemul public de sănătate și educație profesioniști calificați, îmbunătățind în același timp calitatea serviciilor oferite populației.