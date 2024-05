Revenim la parcări…

Ocupați în ultima vreme cu campania electorală și cu năzbâtiile unor candidați, am uitat să mai răsfoim paginile de pe mărețul facebook legate de traficul din municipiu.

Ei bine , venim cu propunerea de a ne trimite candidații la premiul de parcarea lunii mai…Azi avem un client surprins oprit într-o intersecție aglomerată…

Interesant e că fotograful de ocazie s-a trezit rapid contrat … ”Eu stau și ma intreb cum ai avut timp sa faci poza in timp ce conduceai.

Tinand cont ca e o intersectie aglomerata, presupun ca ai incurcat putin circulation. Deci stau și ma intreb … cine e mai bou?? Tu ca , conduci in timp ce faci poze, sau domnul ca e parcat asa???” a scris un membru al grupului… Și de aici, replici după replici, mai ceva ca după un cutremur…

De am avut impresia că e mai vinovat cel ce a făcut poza decât cel cu parcarea!