Vineri avem „Ad libidum voices” în P-ța 25 Octombrie

„Concertul de Ziua Orașului” va fi susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Dinu Lipatti la pupitrul căreia se va afla tânărul dirijor timișorean Andreas Schein. Bineînțeles că pentru un asemenea eveniment este nevoir și de niște soliști. Conducerea instituției de cultură sătmărene s-a orientat din nou către cvartetul „Ad libidum voices”, cvartet format din tenorii Sergiu Coltan și Tiberius Simu, baritonul Vlad Morar și basul Cristian Ignuța. Despre biografiile acestora am scris pe larg în cele două prezențe ale lor, 6 martie și 13 decembrie, ce au avit loc în cursul anului trecui.

Programul serii va cuprinde compoziții cunoscute sau mai puțin cunoscute ale formației Queen și a maeștrilor în arta desenării partiturilor John Kander, Zsolt Kerestely, Marius Țeicu, Rolf Lovland, Lucio Dalla, Harry Warren, Luigi Denza, Mauro Mengalli, Franz Lehar și Jacques Revaux. Dacă era după capul meu i-aș fi adăugat și pe Gherase Dendrino sau Emilian Onciu.

Andreas Schein

Tânărul dirijor Andreas Schein s-a născut la Timișoara în 1997. În paralel cu studiul relațiilor internaționale și al studiilor europene, a luat lecții de dirijat de orchestră cu David Crescenzi din 2014. Și-a încheiat studiile ca dirijor de orchestră la Universitatea de Muzică și Teatru din Timișoara, pe care le-a finalizat în 2021 cu un master în dirijat. Teza lui Schein a fost „Liturghia trinității lui Johann Michael Haydn” și a fost publicată în Edition Musik Südost în 2021.

Andreas Schein este și compozitor: prima sa simfonie a avut premiera în 2014 sub conducerea dirijorului și compozitorului, profesorul său, Peter Oschanitzky. Din 2016 până în 2019, Schein a conceput o serie de concerte cu muzică vocală și instrumentală în calitate de dirijor și organist. În 2017, i s-a acordat o diplomă de onoare de către municipiul Timișoara pentru angajamentul său muzical.

Schein a absolvit cursuri de master în dirijat în România și nu numai, inclusiv cu Giordano Bellincampi, Cristian Măcelaru și Dejan Savic. A debutat ca dirijor la „Cammerata Ulm” din Germania.

În 2019 a fondat orchestra „Musica Sacra Temeswar”, ansamblu de muzică de cameră care de atunci și-a făcut un nume dincolo de granițele României. Din 2021, Andreas Schein este dirijorul orchestrei simfonice la Liceul de muzică „Ion Vidu” din Timișoara și de atunci a susținut mai multe concerte de muzică simfonică și compoziții de operă cu ansamblul său. Schein lucrează în prezent la disertația sa de la Universitatea de Muzică din Timișoara, disertație dedicată compozitorilor germani din Banat dintre anii1850 și 1950.

„Cariera de dirijor de orchestră este una pe cât de fascinantă, pe atât de dificilă. Aceasta implică, pe lângă o bună cunoaştere a teoriei muzicale, măiestria de a conduce ansamblul de instrumente şi voci, talentul de a dirija şi, obligatoriu, şarmul cu care să cucereşti orchestra. În România, foarte puţini tineri reuşesc să se impună valoric într-o meserie plină de orgolii, cum este muzica, şi mai ales în acest segment de nişă, care este cel de compoziţie şi dirijat instrumente” apare, referitor la eroul nostru, într-un articol nesemnat publicat de Agerpres (pentru dezambiguizare „Agenția română de presă” fondată în 1889).

Pentru a face mai apropiată relația public dirijor vă redau și câteva gânduri ale lui Andreas, gânduri împărtășite celei mai vechi agenții de presă din România: “Aceşti ani (n.a. – 2021-2022) arată foarte comic în CV-ul meu, întrucât am absolvit prima dată masteratul în muzică şi abia apoi licenţa în domeniu. Majoritatea mă întreabă dacă nu cumva e o greşeală. În 2022, m-am înscris şi la studii doctorale, iar în prezent îmi redactez teza de doctorat, care este finalizată în proporţie de trei sferturi. Momentul de cotitură spre muzică i s-a datorat lui Vivaldi. El este de vină, pentru că, prin anul 2013, la un concert al Filarmonicii Banatul, programul conţinea <<Concertul pentru două trompete şi orchestră>> de Antonio Vivaldi. Am rămas fascinat de modul în care Vivaldi a creat un întreg concert, doar cu arpegii şi game ale tonalităţii do major. Pe atunci, tocmai ce îmi însuşeam elementele de bază ale teoriei muzicii, când mi-am propus să-mi îndrept atenţia spre compoziţie. Niciodată nu am compus într-un stil propriu. Nu am căutat acest stil propriu şi nici nu îmi propun să o fac. Tot timpul am compus în stilul altor compozitori canonici, pentru a mă exersa în compoziţie. În schimb, momentul de cotitură spre o carieră dirijorală a fost acela când maestrul Peter Oschanitzky a dirijat prima mea simfonie. În acel moment s-a născut dorinţa de a-mi dirija propriile lucrări, iar maestrul Oschanitzky mi-a predat primele noţiuni ale tehnicii dirijorale. De acolo, totul a avut un mers lent, dar trendul a fost, din fericire, mereu ascendent”.

Opriți războaiele!