Caravana Reciclării Creative, ediția a II-a, se apropie de finalul călătoriei în cele 8 județe din acest an

Proiectul a fost desfășurat la Grădinița cu Program Prelungit Nr.11, director Pomian Gabriela, coordonator de proiect, pe unitate, Merce Cuc Ileana ,alături de Anghelus Lenuta Mirela.,Ciora Ancuța,Cosar Ana,Tarta Georgiana.,prin activitățile desfășurate au constientizat copiii și părinții despre importanta reciclării.

București, 31 mai 2024 – Proiectul național “Caravana Reciclării Creative”, ediția a II-a, inițiat în luna ianuarie, se apropie de finalul celei de-a doua călătorii. Pe 28 iunie vom afla echipele câștigătoare! Acest proiect remarcabil, organizat de Asociația PlaYouth și sponsorizat de OSCAR Downstream, a avut un impact semnificativ asupra celor 210 echipe înscrise din județele Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Timiș. Scopul principal este promovarea reciclării creative și creșterea gradului de conștientizare asupra efectelor negative ale consumerismului asupra mediului înconjurător. Acest obiectiv a fost atins cu succes prin implicarea activă a preșcolarilor, școlarilor, elevilor, profesorilor, familiilor, comunităților și autorităților locale. ”Proiectul Caravana Reciclării Creative are ca scop reunirea comunității în jurul unităților de învățământ, cu scopul de a cultiva împreună obiceiuri și experiențe minunate și de a întări legătura copil-profesor-părinte-comunitate. Cu sprijinul inspectoratelor școlare județene am reușit să adunăm peste 1000 de cadre didactice participante la sesiunile fizice ce au avut loc în acest an (09.02-03.03), în cele 8 județe înscrise și pentru acest lucru le mulțumim din nou. Prin determinarea, creativitatea și dorința de implicare a tuturor cadrelor didactice, proiectul devine tot mai solid și suntem convinși că obiectivele pe care ni le-am propus vor fi depășite și în acest an” – a declarat Andreea Cimpoesu, manager al acestui proiect și membru al Asociației PlaYouth. Tema principală a proiectului este că fiecare echipă participantă, formată din câte 5 profesori alături de grupe de preșcolari, școlari și elevi, să realizeze în unitățile lor școlare 5 zone de recreere și învățare activă: zona de ”Colectare creativă” – unde se vor aduna materiale ce vor intra în procesul de reciclare creativă, zona ”Păsărilor fericite”, zona ”Grădina minunată”, zona ”Lecturi inspirate” și zona de ”Reciclare creativă”. ”Ne-am dorit ca echipele participante să descopere și să transmită mai departe informații despre sustenabilitate, consum rațional și despre colectarea selectivă – prin activități experiențiale și exerciții practice descoperind astfel ce beneficii putem aduce mediului și ecosistemului și cum putem economisi prin transformarea cunoștințelor dobândite într-un hobby”, a declarat Ana Stănescu, fondator al Asociației PlaYouth. Organizatorii au fost impresionați de numărul și creativitatea activităților realizate de echipe. “Mulțumim profesorilor participanți pentru implicarea deosebită și activitățile minunate. Suntem impresionați de numărul și creativitatea acestora și așteptăm cu emoție momentul jurizarii. Nu va fi deloc simplu să alegem câștigătorii”, au declarat organizatorii. Etapele de implementare și de raportare s-au derulat în unitățile de învățământ participante până pe 24 mai, cu un număr de 180 rapoarte valide primite, și se va închide în urma jurizării cu desemnarea câștigătorilor, pe data de 28 iunie 2024. Premiile ce vor fi oferite sunt rechizite și imprimante, acces la conferințe și workshop-uri organizate, dar și o Tabără de Creativitate de 3 nopți pentru primele 8 echipe clasate, la care vor participa 40 de profesori merituoși. “Sistemul de educație al unei țări este oglinda acelei țări, iar noi, românii, trebuie să muncim mai mult ca oglinda să reflecte ce ne dorim. Cred că mediul de business are responsabilitatea de a se implica în educație, iar OSCAR Downstream este o companie care nu poate trece indiferentă prin viața celor care cresc și construiesc alături de noi. Susținem valorile educaționale și creative ale acestui proiect și le dorim mult succes celor care au urcat în Caravana Reciclării Creative: copii, profesori, familii și comunități” – a declarat Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream. OSCAR Downstream, sponsorul principal al proiectului, și-a exprimat satisfacția față de colaborarea cu Asociația PlaYouth și implicarea activă a tuturor actorilor implicați:“Am ales să susținem proiectul Caravana Reciclării Creative pentru că OSCAR Downstream crede în educație, în reciclare și în atenția față de mediu. Mediul nu este doar floarea, pomul și râul. Este comunitatea în care cresc copiii noștri, este grija față de cel de lângă noi, este felul în care oferim ceva înapoi locului în care creștem și ne dezvoltăm. Un business sustenabil nu poate trece indiferent prin viața celor care cresc și construiesc alături de noi. Susținem valorile educaționale și creative ale acestui proiect și le dorim mult succes tuturor celor ce au urcat în Caravana Reciclării Creative: copii, profesori, familii, comunități și organizatori! Fiți încrezători în puterea voastra de a schimba lumea!” – au declarat reprezentanții OSCAR Downstream. —- Despre Asociația PlaYouth PlaYouth aduce jocul, arta şi bucuria în educaţia şi dezvoltarea copiilor prin organizarea de activităţi educativ-creative, atât pentru copii, la care pot participa şi părinţii, într-un mediu primitor, călduros şi vesel, cât și pentru părinți sau profesori. Organizăm ateliere, cursuri, conferințe, excursii, petreceri şi programe de educaţie alternativă pentru copii, părinți, profesori sau adulți. Acestea au rolul de a-i ajuta să aibă încredere în ei, să interacţioneze mai uşor, să-şi dezvolte creativitatea, să se relaxeze, să-şi descopere pasiunile şi talentele. www.playouth.ro Despre OSCAR Downstream OSCAR Downstream este o companie parte din Alfa Group, un grup 100% românesc, fondat de Alin Niculae, ce reunește o gamă largă de companii din diverse domenii. Cu o istorie de peste 22 de ani pe piață, cu peste 5.000 de clienți din industrii cheie, precum transport, construcții, industrie sau agricultură, OSCAR Downstream are un portofoliu vast de servicii și produse B2B și o dezvoltare naturală spre B2C. Rețeaua sa de benzinării a depășit 110 de stații distribuite strategic la nivel național: 30 de stații proprii dedicate segmentului de clienți B2B sub brandul OSCAR Drive, poziționate de-a lungul principalelor drumuri comerciale și peste 80 de benzinării în franciză sub brandul RO concept OSCAR, pentru clienții B2C, lansat în 2017. www.oscars.ro — Proiectul Caravana Reciclării Creative, un proiect de suflet, organizat de Asociația PlaYouth în colaborare cu OSCAR Downstream (https://www.facebook.com/OSCARDownstream) are ca scop principal reciclarea creativă a deșeurilor și conștientizarea efectelor consumerismului asupra mediului înconjurător, atât în rândul elevilor și al profesorilor, precum și în familiile și comunitățile în care se desfășoară. Este o inițiativă care a reușit să transforme materialele aruncate în frumoase opere de artă, prezentând în același timp potențialul imens de creativitate. Călătoria primei ediții s-a desfășurat în 2023 în 4 județe – Giurgiu, Călărași, Brașov și Sibiu – și a implicat peste 400 de profesori, învățători și educatori, alături de elevii lor din 84 de unități de învățământ. Rezultatele remarcabile obținute ne-au convins să ne continuăm călătoria și în alte județe. În cadrul acestui proiect, organizatorii acoperă costurile pentru training și facilitare a maratoanelor de 1 zi cu ateliere pentru profesori și cele pentru desfășurarea taberei de animație și creativitate. Costurile implementării zonelor de reciclare nu sunt acoperite de organizator. Fiind un proiect de reciclare, dorința și recomandarea organizatorilor este să se folosească cât mai multe materiale reciclabile pe care comunitatea școlii le are deja, astfel încât costurile să fie minime. Creativitatea va fi apreciată pe măsură. Toți profesorii participanți vor primi adeverințe și certificate de participare. Pentru informații ne puteți contacta pe e-mail (contact@playouth.ro) sau la telefon (0755655566).